https://ria.ru/20240710/mid-1958816796.html
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО
Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:20
2024-07-10T18:20
2024-07-10T18:30
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы ничего от этого саммита не ожидаем. Поскольку они известны, все эти решения, они будут, к сожалению, направлены не на мирное решение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию того, что происходит на Украине. Те решения, которые принимаются там, ни к чему хорошему не приведут", - сказал он на полях дискуссионного клуба "Валдай".
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в мире, москва, украина, россия, нато
В мире, Москва, Украина, Россия, НАТО
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО
МИД: решения, принятые НАТО, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы ничего от этого саммита не ожидаем. Поскольку они известны, все эти решения, они будут, к сожалению, направлены не на мирное решение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию того, что происходит на Украине. Те решения, которые принимаются там, ни к чему хорошему не приведут", - сказал он на полях дискуссионного клуба "Валдай".