https://ria.ru/20240710/mid-1958816796.html

В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО

В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024

В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО

Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:20

2024-07-10T18:20

2024-07-10T18:30

в мире

москва

украина

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы ничего от этого саммита не ожидаем. Поскольку они известны, все эти решения, они будут, к сожалению, направлены не на мирное решение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию того, что происходит на Украине. Те решения, которые принимаются там, ни к чему хорошему не приведут", - сказал он на полях дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20240710/nato-1958802724.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, украина, россия, нато