Рейтинг@Mail.ru
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 10.07.2024 (обновлено: 18:30 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/mid-1958816796.html
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО
Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:20
2024-07-10T18:30
в мире
москва
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы ничего от этого саммита не ожидаем. Поскольку они известны, все эти решения, они будут, к сожалению, направлены не на мирное решение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию того, что происходит на Украине. Те решения, которые принимаются там, ни к чему хорошему не приведут", - сказал он на полях дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20240710/nato-1958802724.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, украина, россия, нато
В мире, Москва, Украина, Россия, НАТО
В МИД России не ожидают никаких сюрпризов от саммита НАТО

МИД: решения, принятые НАТО, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО в Вашингтоне, решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы ничего от этого саммита не ожидаем. Поскольку они известны, все эти решения, они будут, к сожалению, направлены не на мирное решение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию того, что происходит на Украине. Те решения, которые принимаются там, ни к чему хорошему не приведут", - сказал он на полях дискуссионного клуба "Валдай".
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией
Вчера, 17:39
 
В миреМоскваУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала