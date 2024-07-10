https://ria.ru/20240710/mid-1958816666.html
В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной
В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной - РИА Новости, 10.07.2024
В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной
РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:20
2024-07-10T18:20
2024-07-10T20:26
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андрей руденко
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специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна - переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", — сказал он журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай", комментируя информацию о том, что Россия и Китай рассчитывают на переговоры по конфликту до конца 2024 года.По его словам, сейчас то, что предлагается украинскими властями, не является основной для серьезных разговоров.Ранее газета Pais сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в двух конфиденциальных докладах, направленных председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран-членов, подвел итоги переговоров в Москве, Киеве и Пекине. По данным СМИ, венгерский премьер сообщил, что РФ и Китай ожидают мирных переговоров Москвы и Киева до конца года.
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В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной
Руденко: переговоры с Украиной состоятся, когда она будет к этому готова