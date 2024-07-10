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В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:20 10.07.2024 (обновлено: 20:26 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/mid-1958816666.html
В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной
В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной - РИА Новости, 10.07.2024
В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной
РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:20
2024-07-10T20:26
россия
украина
киев
андрей руденко
китай
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна - переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", — сказал он журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай", комментируя информацию о том, что Россия и Китай рассчитывают на переговоры по конфликту до конца 2024 года.По его словам, сейчас то, что предлагается украинскими властями, не является основной для серьезных разговоров.Ранее газета Pais сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в двух конфиденциальных докладах, направленных председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран-членов, подвел итоги переговоров в Москве, Киеве и Пекине. По данным СМИ, венгерский премьер сообщил, что РФ и Китай ожидают мирных переговоров Москвы и Киева до конца года.
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россия, украина, киев, андрей руденко, китай, в мире, виктор орбан, шарль мишель, москва, европейский совет
Россия, Украина, Киев, Андрей Руденко, Китай, Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Москва, Европейский совет
В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной

Руденко: переговоры с Украиной состоятся, когда она будет к этому готова

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна - переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", — сказал он журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай", комментируя информацию о том, что Россия и Китай рассчитывают на переговоры по конфликту до конца 2024 года.
По его словам, сейчас то, что предлагается украинскими властями, не является основной для серьезных разговоров.
Ранее газета Pais сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в двух конфиденциальных докладах, направленных председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран-членов, подвел итоги переговоров в Москве, Киеве и Пекине. По данным СМИ, венгерский премьер сообщил, что РФ и Китай ожидают мирных переговоров Москвы и Киева до конца года.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевАндрей РуденкоКитайВ миреВиктор ОрбанШарль МишельМоскваЕвропейский совет
 
 
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