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Договор с КНДР меняет баланс сил в Азии, заявили в МИД России - РИА Новости, 10.07.2024
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16:55 10.07.2024 (обновлено: 18:15 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/mid-1958785818.html
Договор с КНДР меняет баланс сил в Азии, заявили в МИД России
Договор с КНДР меняет баланс сил в Азии, заявили в МИД России - РИА Новости, 10.07.2024
Договор с КНДР меняет баланс сил в Азии, заявили в МИД России
Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР вносит новый элемент в расстановку сил в Северо-Восточной Азии, между Москвой и Пхеньяном, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:55
2024-07-10T18:15
россия
москва
пхеньян
андрей руденко
в мире
корейский полуостров
петр ильичев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР вносит новый элемент в расстановку сил в Северо-Восточной Азии, между Москвой и Пхеньяном, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. &quot;Это очень важный документ, который вносит совершенно новый элемент в расстановку сил Северо-восточной Азии. Последствия этого шага с обеих сторон еще предстоит проанализировать. Действительно сформировался своего рода союз России с КНДР, который очень встревожил наших стратегических противников&quot;, - сказал он на площадке дискуссионного клуба &quot;Валдай&quot;.То, как будут развиваться события в регионе, во многом будет зависеть от того, как будет реализован этот договор, отметил Руденко, добавив: "Особенно те статьи, которые вызывают озабоченность у наших бывших друзей".По словам замглавы МИД РФ, договор станет предостережением тем, кто хочет решить проблему Корейского полуострова военным путем.Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.При этом директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил в интервью РИА Новости, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта вокруг Корейского полуострова, где ситуация была заведена в опасный тупик.
https://ria.ru/20240710/mid-1958674807.html
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россия, москва, пхеньян, андрей руденко, в мире, корейский полуостров, петр ильичев
Россия, Москва, Пхеньян, Андрей Руденко, В мире, Корейский полуостров, Петр Ильичев
Договор с КНДР меняет баланс сил в Азии, заявили в МИД России

МИД России: договор с КНДР вносит новый элемент в расстановку сил в Азии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР вносит новый элемент в расстановку сил в Северо-Восточной Азии, между Москвой и Пхеньяном, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«

"Это очень важный документ, который вносит совершенно новый элемент в расстановку сил Северо-восточной Азии. Последствия этого шага с обеих сторон еще предстоит проанализировать. Действительно сформировался своего рода союз России с КНДР, который очень встревожил наших стратегических противников", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

То, как будут развиваться события в регионе, во многом будет зависеть от того, как будет реализован этот договор, отметил Руденко, добавив: "Особенно те статьи, которые вызывают озабоченность у наших бывших друзей".
По словам замглавы МИД РФ, договор станет предостережением тем, кто хочет решить проблему Корейского полуострова военным путем.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
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Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
При этом директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил в интервью РИА Новости, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта вокруг Корейского полуострова, где ситуация была заведена в опасный тупик.
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