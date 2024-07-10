https://ria.ru/20240710/mid-1958660298.html

В МИД прокомментировали призывы пересмотреть санкции ООН против КНДР

В МИД прокомментировали призывы пересмотреть санкции ООН против КНДР - РИА Новости, 10.07.2024

В МИД прокомментировали призывы пересмотреть санкции ООН против КНДР

Процесс пересмотра введенных ООН санкций в отношении Северной Кореи не нужно увязывать с выдвижением неких предварительных условий Пхеньяну, заявил в интервью... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T05:53

2024-07-10T05:53

2024-07-10T06:12

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россия

петр ильичев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Процесс пересмотра введенных ООН санкций в отношении Северной Кореи не нужно увязывать с выдвижением неких предварительных условий Пхеньяну, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. "В политическом плане ослабление санкционных оков способствовало бы возрождению атмосферы доверия, подорванного длительным периодом постоянно нараставшего давления, дало бы реальный шанс дипломатии. При этом выдвижение очередных условий только оттолкнет Пхеньян, где хорошо помнят нечестную игру американцев за туманом не подкрепленных четкими гарантиями слов", - сказал Ильичев. Он также отметил, что снятие ряда экономических санкций с Северной Кореи "позволило бы придать импульс развитию народного хозяйства КНДР, наполнить новым полезным содержанием внешние связи этой страны, повысить уровень благосостояния ее граждан".

https://ria.ru/20240620/putin-1954361250.html

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в мире, пхеньян, россия, петр ильичев, оон