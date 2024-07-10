Рейтинг@Mail.ru
Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 10.07.2024 (обновлено: 16:59 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/medvedev-1958766556.html
Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев
Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев - РИА Новости, 10.07.2024
Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера, необходимо задуматься над регулированием этой... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:54
2024-07-10T16:59
дмитрий медведев
единая россия
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера, необходимо задуматься над регулированием этой сферы, чтобы не было подобных перекосов. &quot;Здесь вот просто промелькнуло, что оплата труда курьера - она может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидно перекос. И такого быть, конечно, не должно. При том, что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее, это не нормальная ситуация. Это, конечно, повод государству и нашей партии призадуматься о том, каким образом это все регулировать&quot;, - заявил Медведев на расширенном совещании по теме совершенствования трудового законодательства.Медведев также добавил, что при всей важности цифровой сферы, реальное производство из жизни никуда не ушло. "И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора вот в этот сектор, это для нас может создать когда-нибудь реальные проблемы. Настоящие проблемы, которые кстати мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции, когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы, или же так сказать тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, туда на заводы отправить не можем", - добавил он.
https://ria.ru/20240314/zarplaty-1933035113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5216b702c3f303c441784ecdd6eda41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, единая россия, россия, общество, экономика
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Общество, Экономика
Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев

Медведев: курьер не должен зарабатывать больше инженера, это нужно регулировать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "Совершенствования трудового законодательства". 10 июля 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу Совершенствования трудового законодательства. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "Совершенствования трудового законодательства". 10 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера, необходимо задуматься над регулированием этой сферы, чтобы не было подобных перекосов.
«

"Здесь вот просто промелькнуло, что оплата труда курьера - она может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидно перекос. И такого быть, конечно, не должно. При том, что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее, это не нормальная ситуация. Это, конечно, повод государству и нашей партии призадуматься о том, каким образом это все регулировать", - заявил Медведев на расширенном совещании по теме совершенствования трудового законодательства.

Медведев также добавил, что при всей важности цифровой сферы, реальное производство из жизни никуда не ушло.
"И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора вот в этот сектор, это для нас может создать когда-нибудь реальные проблемы. Настоящие проблемы, которые кстати мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции, когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы, или же так сказать тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, туда на заводы отправить не можем", - добавил он.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Медведев поднял вопрос диспропорции заработных плат
14 марта, 18:36
 
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала