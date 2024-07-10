https://ria.ru/20240710/medvedev-1958766556.html

Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев

Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев - РИА Новости, 10.07.2024

Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера, необходимо задуматься над регулированием этой... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:54

2024-07-10T15:54

2024-07-10T16:59

дмитрий медведев

единая россия

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера, необходимо задуматься над регулированием этой сферы, чтобы не было подобных перекосов. "Здесь вот просто промелькнуло, что оплата труда курьера - она может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидно перекос. И такого быть, конечно, не должно. При том, что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее, это не нормальная ситуация. Это, конечно, повод государству и нашей партии призадуматься о том, каким образом это все регулировать", - заявил Медведев на расширенном совещании по теме совершенствования трудового законодательства.Медведев также добавил, что при всей важности цифровой сферы, реальное производство из жизни никуда не ушло. "И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора вот в этот сектор, это для нас может создать когда-нибудь реальные проблемы. Настоящие проблемы, которые кстати мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции, когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы, или же так сказать тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, туда на заводы отправить не можем", - добавил он.

https://ria.ru/20240314/zarplaty-1933035113.html

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дмитрий медведев, единая россия, россия, общество, экономика