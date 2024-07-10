https://ria.ru/20240710/medvedev-1958708374.html
Платформы занятости используют почти две трети самозанятых, заявил Медведев
Платформы занятости используют почти две трети самозанятых, заявил Медведев - РИА Новости, 10.07.2024
Платформы занятости используют почти две трети самозанятых, заявил Медведев
Цифровые платформы занятости сегодня, по некоторым оценкам, используют почти две трети самозанятых в России, важно обеспечить их права при соблюдении интересов... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:17
2024-07-10T12:17
2024-07-10T14:13
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_595129a749180d5e3e9e0310d9c8756d.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цифровые платформы занятости сегодня, по некоторым оценкам, используют почти две трети самозанятых в России, важно обеспечить их права при соблюдении интересов заказчиков, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Председатель ЕР в среду провел совещание о совершенствовании трудового законодательства. Его участники обсудили законопроект о платформенной занятости, который сейчас готовится к внесению в Госдуму. "По некоторым оценкам, платформенные сервисы сегодня используют почти две трети самозанятых, что само по себе делает очень важным регулирование этой составляющей трудовых отношений. Встает вопрос, с одной стороны, о социальном обеспечении и гарантии прав таких работников, он всегда есть, поскольку там все-таки особые условия труда, а с другой - о соблюдении интересов заказчиков", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что необходимо учесть все риски и вызовы, существующие в этой сфере, а также "снять накопившуюся правовую неопределенность"."Это позволяет открыть более широкие возможности для граждан, которые используют эти цифровые платформы для получения основного и дополнительного заработка. Это также должно способствовать сокращению теневого рынка занятости и увеличению добровольных страховых и пенсионных отчислений в бюджет нашей страны", - пояснил председатель ЕР.Медведев отметил, что в случае с платформенной занятостью речь идет о сотнях тысяч граждан, которые работают через различные агрегаторы и цифровые платформы. Это могут быть, например, курьеры, репетиторы, таксисты, мастера, продавцы.
https://ria.ru/20240710/medvedev-1958708743.html
https://ria.ru/20240710/sovfed-1958740178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_534274d11bc80b384ce92573036d7931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, правительство рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Правительство РФ
Платформы занятости используют почти две трети самозанятых, заявил Медведев
Медведев: платформы занятости используют почти две трети самозанятых в России
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цифровые платформы занятости сегодня, по некоторым оценкам, используют почти две трети самозанятых в России, важно обеспечить их права при соблюдении интересов заказчиков, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Председатель ЕР в среду провел совещание о совершенствовании трудового законодательства. Его участники обсудили законопроект о платформенной занятости, который сейчас готовится к внесению в Госдуму
.
"По некоторым оценкам, платформенные сервисы сегодня используют почти две трети самозанятых, что само по себе делает очень важным регулирование этой составляющей трудовых отношений. Встает вопрос, с одной стороны, о социальном обеспечении и гарантии прав таких работников, он всегда есть, поскольку там все-таки особые условия труда, а с другой - о соблюдении интересов заказчиков", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что необходимо учесть все риски и вызовы, существующие в этой сфере, а также "снять накопившуюся правовую неопределенность".
"Это позволяет открыть более широкие возможности для граждан, которые используют эти цифровые платформы для получения основного и дополнительного заработка. Это также должно способствовать сокращению теневого рынка занятости и увеличению добровольных страховых и пенсионных отчислений в бюджет нашей страны", - пояснил председатель ЕР.
Медведев отметил, что в случае с платформенной занятостью речь идет о сотнях тысяч граждан, которые работают через различные агрегаторы и цифровые платформы. Это могут быть, например, курьеры, репетиторы, таксисты, мастера, продавцы.