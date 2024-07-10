https://ria.ru/20240710/medvedev-1958692252.html
Враги России никуда не денутся, заявил Медведев
Враги России никуда не денутся, заявил Медведев - РИА Новости, 10.07.2024
Враги России никуда не денутся, заявил Медведев
Враги России никуда не денутся, будут копить силы и ждать нового удобного повода для ее уничтожения, поэтому надо быть готовыми к будущим сражениям для защиты... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:07
2024-07-10T11:07
2024-07-10T11:07
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Враги России никуда не денутся, будут копить силы и ждать нового удобного повода для ее уничтожения, поэтому надо быть готовыми к будущим сражениям для защиты отечества, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты отечества", - написал Медведев, говоря о том, что будет после окончательного поражения радикалов на Украине.
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россия, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Враги России никуда не денутся, заявил Медведев
Медведев: враги России будут копить силы и ждать удобного повода для уничтожения