https://ria.ru/20240710/medvedev-1958692252.html

Враги России никуда не денутся, заявил Медведев

Враги России никуда не денутся, заявил Медведев - РИА Новости, 10.07.2024

Враги России никуда не денутся, заявил Медведев

Враги России никуда не денутся, будут копить силы и ждать нового удобного повода для ее уничтожения, поэтому надо быть готовыми к будущим сражениям для защиты... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:07

2024-07-10T11:07

2024-07-10T11:07

специальная военная операция на украине

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украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Враги России никуда не денутся, будут копить силы и ждать нового удобного повода для ее уничтожения, поэтому надо быть готовыми к будущим сражениям для защиты отечества, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты отечества", - написал Медведев, говоря о том, что будет после окончательного поражения радикалов на Украине.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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россия, украина, дмитрий медведев