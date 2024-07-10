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Враги России никуда не денутся, заявил Медведев - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/medvedev-1958692252.html
Враги России никуда не денутся, заявил Медведев
Враги России никуда не денутся, заявил Медведев - РИА Новости, 10.07.2024
Враги России никуда не денутся, заявил Медведев
Враги России никуда не денутся, будут копить силы и ждать нового удобного повода для ее уничтожения, поэтому надо быть готовыми к будущим сражениям для защиты... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:07
2024-07-10T11:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Враги России никуда не денутся, будут копить силы и ждать нового удобного повода для ее уничтожения, поэтому надо быть готовыми к будущим сражениям для защиты отечества, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты отечества", - написал Медведев, говоря о том, что будет после окончательного поражения радикалов на Украине.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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россия, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Враги России никуда не денутся, заявил Медведев

Медведев: враги России будут копить силы и ждать удобного повода для уничтожения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Враги России никуда не денутся, будут копить силы и ждать нового удобного повода для ее уничтожения, поэтому надо быть готовыми к будущим сражениям для защиты отечества, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«
"Враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты отечества", - написал Медведев, говоря о том, что будет после окончательного поражения радикалов на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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