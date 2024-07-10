https://ria.ru/20240710/mchs-1958778043.html

В России с начала года затопило более 29 тысяч жилых домов

В России с начала года затопило более 29 тысяч жилых домов - РИА Новости, 10.07.2024

В России с начала года затопило более 29 тысяч жилых домов

Свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов было затоплено в России с начала 2024 года, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:23

2024-07-10T16:23

2024-07-10T17:10

россия

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов было затоплено в России с начала 2024 года, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков."С начала года на территории 64 субъектов Российской Федерации было затоплено свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240705/yakutiya-1957556307.html

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россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)