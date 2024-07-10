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В России с начала года затопило более 29 тысяч жилых домов - РИА Новости, 10.07.2024
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16:23 10.07.2024 (обновлено: 17:10 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/mchs-1958778043.html
В России с начала года затопило более 29 тысяч жилых домов
В России с начала года затопило более 29 тысяч жилых домов - РИА Новости, 10.07.2024
В России с начала года затопило более 29 тысяч жилых домов
Свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов было затоплено в России с начала 2024 года, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:23
2024-07-10T17:10
россия
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов было затоплено в России с начала 2024 года, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков."С начала года на территории 64 субъектов Российской Федерации было затоплено свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240705/yakutiya-1957556307.html
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россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России с начала года затопило более 29 тысяч жилых домов

Куренков: в ходе весенних паводков в России затопило более 29 тысяч жилых домов

© Кожемяко | официально/TelegramПоследствия паводка в Дальнереченске Приморского края
Последствия паводка в Дальнереченске Приморского края - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Кожемяко | официально/Telegram
Последствия паводка в Дальнереченске Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов было затоплено в России с начала 2024 года, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков.
«
"С начала года на территории 64 субъектов Российской Федерации было затоплено свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
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РоссияОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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