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Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра - РИА Новости, 10.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:57 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/mariinka-1958702129.html
Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра
Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра - РИА Новости, 10.07.2024
Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра
Художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:57
2024-07-10T11:57
культура
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев, сообщается в Telegram-канале театра. &quot;10 июля 2024 года художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев. Выпускник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, уже через два года после прихода в труппу Мариинского театра он стал ведущим солистом, занимая призовые места крупнейших международных конкурсов на протяжении всего творческого пути&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что за годы работы в Мариинском театре премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков. В 2001 году специально для Андриана Фадеева Джон Ноймайер создал главную партию в балете "Звуки пустых страниц". Танцовщик блистал на сценах Берлинской, Венской, Мюнхенской, Римской оперы, Национальных театров Пекина и Токио. В 2011 году Андриан Фадеев занял пост художественного руководителя — директора Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. "Сегодня Андриан Фадеев возвращается в родные стены Мариинского театра в новом статусе", - говорится в сообщении.
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россия, пекин, токио, джон ноймайер, мариинский театр
Культура, Россия, Пекин, Токио, Джон Ноймайер, Мариинский театр
Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра

Худруком балета Мариинского театра назначен заслуженный артист Андриан Фадеев

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Мариинского театра. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев, сообщается в Telegram-канале театра.
«

"10 июля 2024 года художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев. Выпускник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, уже через два года после прихода в труппу Мариинского театра он стал ведущим солистом, занимая призовые места крупнейших международных конкурсов на протяжении всего творческого пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за годы работы в Мариинском театре премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков.
В 2001 году специально для Андриана Фадеева Джон Ноймайер создал главную партию в балете "Звуки пустых страниц". Танцовщик блистал на сценах Берлинской, Венской, Мюнхенской, Римской оперы, Национальных театров Пекина и Токио. В 2011 году Андриан Фадеев занял пост художественного руководителя — директора Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.
"Сегодня Андриан Фадеев возвращается в родные стены Мариинского театра в новом статусе", - говорится в сообщении.
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КультураРоссияПекинТокиоДжон НоймайерМариинский театр
 
 
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