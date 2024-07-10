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Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра
Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра - РИА Новости, 10.07.2024
Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра
Художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:57
2024-07-10T11:57
2024-07-10T11:57
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев, сообщается в Telegram-канале театра. "10 июля 2024 года художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев. Выпускник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, уже через два года после прихода в труппу Мариинского театра он стал ведущим солистом, занимая призовые места крупнейших международных конкурсов на протяжении всего творческого пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что за годы работы в Мариинском театре премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков. В 2001 году специально для Андриана Фадеева Джон Ноймайер создал главную партию в балете "Звуки пустых страниц". Танцовщик блистал на сценах Берлинской, Венской, Мюнхенской, Римской оперы, Национальных театров Пекина и Токио. В 2011 году Андриан Фадеев занял пост художественного руководителя — директора Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. "Сегодня Андриан Фадеев возвращается в родные стены Мариинского театра в новом статусе", - говорится в сообщении.
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россия, пекин, токио, джон ноймайер, мариинский театр
Культура, Россия, Пекин, Токио, Джон Ноймайер, Мариинский театр
Адриана Фадеева назначили худруком балетной труппы Мариинского театра
Худруком балета Мариинского театра назначен заслуженный артист Андриан Фадеев