https://ria.ru/20240710/lukashenko-1958662183.html

Лукашенко не позволил превратить Белоруссию в анти-Россию, отметил депутат

Лукашенко не позволил превратить Белоруссию в анти-Россию, отметил депутат - РИА Новости, 10.07.2024

Лукашенко не позволил превратить Белоруссию в анти-Россию, отметил депутат

Приход Александра Лукашенко к власти в 1994 году не позволил превратить Белоруссию в анти-Россию, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T06:52

2024-07-10T06:52

2024-07-10T06:52

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

олег гайдукевич

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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Приход Александра Лукашенко к власти в 1994 году не позволил превратить Белоруссию в анти-Россию, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич. Десятого июля 1994 года в Белоруссии был избран первый в истории страны президент: во втором туре президентских выборов победителем стал Александр Лукашенко, набрав 80,3% голосов. Лукашенко продолжает возглавлять республику уже шестой президентский срок. Таким образом, в Белоруссии в текущем году отмечают 30-летие института президентства. Отношения с Россией"Если бы Лукашенко не избрали (президентом – ред.) в 1994 году, в Беларуси было бы в десять раз хуже, чем на Украине. Радикального национализма, который хотел фактически войны с Россией, хотел запрещать русский язык, было еще больше. Благодаря Лукашенко, благодаря сильной президентской власти все это победили. Фактически, если бы Лукашенко не стал президентом, вопрос независимости и государственности мог бы не стоять. Их бы просто не было – ни независимости, ни государственности", - сказал Гайдукевич. Он убежден, что Лукашенко тогда "реально спас страну, потому что тогда просто страшные вещи происходили". "Страна зависела от Запада, экономика была разрушена, пятая колонна (нынешняя оппозиция – ред.) развивалась бурными темпами. Страну фактически хотели превратить в анти-Россию, как превратили Украину, и в западную колонию", - пояснил депутат. "Лукашенко пришел к власти и стал бороться за суверенитет. С первой санкции, которую ввели против страны в 1996 году (после референдума - ред.) только за одно, – он выбрал курс на союз с Россией. А союз с Россией укрепил государственность нашей страны и суверенитет", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Лукашенко "боролся за союз с Россией еще тогда, когда в самой России этого еще не хотели". "Мы помним, как там было до прихода (президента России Владимира) Путина. Лукашенко стал выстраивать региональные связи с (российскими – ред.) губернаторами, регионами, которые легли в том числе в основу Союзного государства, стали его фундаментом", - подчеркнул Гайдукевич. Экономическая стратегияОн также указал на правильность выбранной Лукашенко стратегии экономической политики в стране. "В экономике президент пошел вопреки трендам 90-х годов, которые тогда говорили, что "Запад нам поможет, все продавай и частная собственность все решит". И он оказался прав", - констатировал депутат. "Возьмем наших соседей – Украину, страны Балтии. Они распродали все, что было, все национальные богатства. Сначала предприятия, потом землю, свои природные богатства. Народу там сейчас ничего не принадлежит. В Беларуси не стали это делать. Сегодня, через 15-20-30 лет, предприятия как были, так и остались государственными, земля принадлежит народу, калийные удобрения, наш калийный комбинат принадлежат народу, Белаз (производитель карьерных свалов – ред.) – народу. Лукашенко сохранил все, что было хорошее в СССР. Ведь разрушать очень легко", - сказал Гайдукевич. По его словам, сегодня в мире те, кто еще недавно кричал о рыночной экономике, начинают использовать те элементы госуправления, которые были и есть сейчас у Белоруссии. "При этом и рынок (в Белоруссии – ред.) развивался, но только цивилизованный рынок, цивилизованный бизнес - без попыток вывести деньги за рубеж, без распродажи народного богатства", - продолжил парламентарий. "Возьмем самый яркий пример - сельское хозяйство. Нам говорили, колхозы не нужны, все закупайте на Западе. Сегодня (против Белоруссии действуют – ред.) санкции, а Беларусь своим сельским хозяйством не только кормит свой народ, но и поставляет огромное количество сельхозпродукции и продовольствия за рубеж - и в Россию, и в Китай, и по всему миру. Сельское хозяйство приносит сегодня не меньше, чем в некоторых странах природные богатства, которые добываются из недр", - заявил Гайдукевич. Борьба с преступностьюГайдукевич также обратил внимание на роль Лукашенко в решении проблемы организованной преступности в 1990-х годах. "Страшная была преступность. Я работал в МВД в те годы. Я помню организованную преступность, убийства, которые происходили практически ежедневно в стране. Президент объявил беспощадную борьбу с организованной преступностью, и мы сумели ее победить", - сказал он. Депутат считает, что Белоруссии повезло, что в 1990-х годах к власти пришел именно Лукашенко. "Сила Лукашенко для меня в том, что в 1994 году его не поддержал никто, кроме народа: за ним не стояла ни одна политическая структура, практически ни один чиновник, за ним не стояли какие-то группы бизнесменов. За ним стоял один только народ", - подчеркнул парламентарий. "Нам повезло, потому что и в своей деятельности на протяжении 30 лет он опирался только на народ и больше ни на кого. Это помогало ему отстаивать национальные интересы и делать нашу страну сильнее", - заключил Гайдукевич.

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https://ria.ru/20240704/razvitie-1957491230.html

https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html

https://ria.ru/20240704/putin-1957476904.html

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белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, олег гайдукевич