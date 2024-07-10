https://ria.ru/20240710/kuban-1958855892.html
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки - РИА Новости, 10.07.2024
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки
Более 30 предприятий Краснодарского края в 2024 году приняли участие в обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер", сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:55
2024-07-10T22:55
2024-07-10T22:55
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Более 30 предприятий Краснодарского края в 2024 году приняли участие в обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер", сообщили в пресс-службе администрации региона. "В обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер" в 2024 году приняли участие более 30 предприятий Краснодарского края. Программа включает полный комплекс мер для продвижения продукции на зарубежные рынки. С начала года "Экспортный бустер" посетил уже 14 районов Кубани", - говорится в сообщении. По данным властей, программа "Экспортный бустер" работает на Кубани второй год. "Специалисты выезжают на предприятия, проводят аудит, оценивают производственные возможности и ресурсы для выхода на внешние рынки. А также осуществляют полное сопровождение бизнеса в рамках "дорожной карты", – прокомментировал директор регионального Центра поддержки экспорта Роман Воротников.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости.
Более 30 предприятий Краснодарского края в 2024 году приняли участие в обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер", сообщили в пресс-службе
администрации региона.
"В обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер" в 2024 году приняли участие более 30 предприятий Краснодарского края. Программа включает полный комплекс мер для продвижения продукции на зарубежные рынки. С начала года "Экспортный бустер" посетил уже 14 районов Кубани", - говорится в сообщении.
По данным властей, программа "Экспортный бустер" работает на Кубани второй год.
"Специалисты выезжают на предприятия, проводят аудит, оценивают производственные возможности и ресурсы для выхода на внешние рынки. А также осуществляют полное сопровождение бизнеса в рамках "дорожной карты", – прокомментировал директор регионального Центра поддержки экспорта Роман Воротников.