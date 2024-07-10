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Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки - РИА Новости, 10.07.2024
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Краснодарский край
 
22:55 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/kuban-1958855892.html
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки - РИА Новости, 10.07.2024
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки
Более 30 предприятий Краснодарского края в 2024 году приняли участие в обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер", сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:55
2024-07-10T22:55
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Более 30 предприятий Краснодарского края в 2024 году приняли участие в обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер", сообщили в пресс-службе администрации региона. "В обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер" в 2024 году приняли участие более 30 предприятий Краснодарского края. Программа включает полный комплекс мер для продвижения продукции на зарубежные рынки. С начала года "Экспортный бустер" посетил уже 14 районов Кубани", - говорится в сообщении. По данным властей, программа "Экспортный бустер" работает на Кубани второй год. "Специалисты выезжают на предприятия, проводят аудит, оценивают производственные возможности и ресурсы для выхода на внешние рынки. А также осуществляют полное сопровождение бизнеса в рамках "дорожной карты", – прокомментировал директор регионального Центра поддержки экспорта Роман Воротников.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки

Более 30 предприятий Кубани прошли обучение по выходу на зарубежные рынки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Более 30 предприятий Краснодарского края в 2024 году приняли участие в обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер", сообщили в пресс-службе администрации региона.
"В обучающем проекте для бизнеса "Экспортный бустер" в 2024 году приняли участие более 30 предприятий Краснодарского края. Программа включает полный комплекс мер для продвижения продукции на зарубежные рынки. С начала года "Экспортный бустер" посетил уже 14 районов Кубани", - говорится в сообщении.
По данным властей, программа "Экспортный бустер" работает на Кубани второй год.
"Специалисты выезжают на предприятия, проводят аудит, оценивают производственные возможности и ресурсы для выхода на внешние рынки. А также осуществляют полное сопровождение бизнеса в рамках "дорожной карты", – прокомментировал директор регионального Центра поддержки экспорта Роман Воротников.
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