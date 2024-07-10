На Кубе поблагодарили Госдуму за поддержку в вопросе снятия санкций
Кубинская ассамблея поблагодарила коллег из ГД за поддержку в снятии санкций
Флаг Кубы . Архивное фото
МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Депутаты кубинской Национальной ассамблеи поблагодарили коллег из российской Госдумы, которые приняли заявление с требованием исключить Кубу из списка администрации США стран-спонсоров терроризма.
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"Благодарим депутатов Государственной думы России за единогласное одобрение декларации с требованием немедленного исключения Кубы из списка США предполагаемых государств-спонсоров терроризма", - говорится в блоге кубинского парламента в соцсети Х.
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Госдума на пленарном заседании 9 июля приняла проект с заявлением депутатов с предложением об исключении Кубы из списка госдепа стран-спонсоров терроризма, оно будет направлено в ООН и конгресс США.
"Новая демонстрация солидарности российских парламентариев дополняет традиционные резолюции, одобренные Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации о ликвидации экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством Соединенных Штатов Америки против Кубы более шести десятилетий назад", - сказано в сообщении на сайте кубинской ассамблеи.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обстоятельства признания Кубы как страны, которая не в полной мере сотрудничает с антитеррористическими усилиями, изменились с 2022 по 2023 год. В документе госдепа, направленном в конгресс, в соответствии с разделом 40А закона о контроле за экспортом вооружений определено, что четыре страны – Северная Корея, Иран, Сирия и Венесуэла – остаются в этом списке, который Вашингтон составляет в одностороннем порядке.
Несмотря на это решение, Белый дом на фоне международных призывов исключить страну из списка стран-спонсоров терроризма, оставил в нем Кубу.
Куба была впервые включена госдепартаментом США в список стран-спонсоров терроризма в 1982 году, во время правления президента Рональда Рейгана. Президент Барак Обама 33 года спустя исключил остров из списка. В конце своего президентского срока Дональд Трамп после ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, вновь включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма.