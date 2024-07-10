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На Кубе поблагодарили Госдуму за поддержку в вопросе снятия санкций - РИА Новости, 10.07.2024
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06:05 10.07.2024 (обновлено: 06:08 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/kuba-1958660779.html
На Кубе поблагодарили Госдуму за поддержку в вопросе снятия санкций
На Кубе поблагодарили Госдуму за поддержку в вопросе снятия санкций - РИА Новости, 10.07.2024
На Кубе поблагодарили Госдуму за поддержку в вопросе снятия санкций
Депутаты кубинской Национальной ассамблеи поблагодарили коллег из российской Госдумы, которые приняли заявление с требованием исключить Кубу из списка... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T06:05
2024-07-10T06:08
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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Депутаты кубинской Национальной ассамблеи поблагодарили коллег из российской Госдумы, которые приняли заявление с требованием исключить Кубу из списка администрации США стран-спонсоров терроризма. "Благодарим депутатов Государственной думы России за единогласное одобрение декларации с требованием немедленного исключения Кубы из списка США предполагаемых государств-спонсоров терроризма", - говорится в блоге кубинского парламента в соцсети Х. Госдума на пленарном заседании 9 июля приняла проект с заявлением депутатов с предложением об исключении Кубы из списка госдепа стран-спонсоров терроризма, оно будет направлено в ООН и конгресс США. "Новая демонстрация солидарности российских парламентариев дополняет традиционные резолюции, одобренные Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации о ликвидации экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством Соединенных Штатов Америки против Кубы более шести десятилетий назад", - сказано в сообщении на сайте кубинской ассамблеи. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обстоятельства признания Кубы как страны, которая не в полной мере сотрудничает с антитеррористическими усилиями, изменились с 2022 по 2023 год. В документе госдепа, направленном в конгресс, в соответствии с разделом 40А закона о контроле за экспортом вооружений определено, что четыре страны – Северная Корея, Иран, Сирия и Венесуэла – остаются в этом списке, который Вашингтон составляет в одностороннем порядке. Несмотря на это решение, Белый дом на фоне международных призывов исключить страну из списка стран-спонсоров терроризма, оставил в нем Кубу. Куба была впервые включена госдепартаментом США в список стран-спонсоров терроризма в 1982 году, во время правления президента Рональда Рейгана. Президент Барак Обама 33 года спустя исключил остров из списка. В конце своего президентского срока Дональд Трамп после ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, вновь включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма.
https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933395240.html
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куба, сша, россия, энтони блинкен, рональд рейган, барак обама, госдума рф, оон, в мире
Куба, США, Россия, Энтони Блинкен, Рональд Рейган, Барак Обама, Госдума РФ, ООН, В мире
На Кубе поблагодарили Госдуму за поддержку в вопросе снятия санкций

Кубинская ассамблея поблагодарила коллег из ГД за поддержку в снятии санкций

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Депутаты кубинской Национальной ассамблеи поблагодарили коллег из российской Госдумы, которые приняли заявление с требованием исключить Кубу из списка администрации США стран-спонсоров терроризма.
«
"Благодарим депутатов Государственной думы России за единогласное одобрение декларации с требованием немедленного исключения Кубы из списка США предполагаемых государств-спонсоров терроризма", - говорится в блоге кубинского парламента в соцсети Х.
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Госдума на пленарном заседании 9 июля приняла проект с заявлением депутатов с предложением об исключении Кубы из списка госдепа стран-спонсоров терроризма, оно будет направлено в ООН и конгресс США.
"Новая демонстрация солидарности российских парламентариев дополняет традиционные резолюции, одобренные Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации о ликвидации экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством Соединенных Штатов Америки против Кубы более шести десятилетий назад", - сказано в сообщении на сайте кубинской ассамблеи.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обстоятельства признания Кубы как страны, которая не в полной мере сотрудничает с антитеррористическими усилиями, изменились с 2022 по 2023 год. В документе госдепа, направленном в конгресс, в соответствии с разделом 40А закона о контроле за экспортом вооружений определено, что четыре страны – Северная Корея, Иран, Сирия и Венесуэла – остаются в этом списке, который Вашингтон составляет в одностороннем порядке.
Несмотря на это решение, Белый дом на фоне международных призывов исключить страну из списка стран-спонсоров терроризма, оставил в нем Кубу.
Куба была впервые включена госдепартаментом США в список стран-спонсоров терроризма в 1982 году, во время правления президента Рональда Рейгана. Президент Барак Обама 33 года спустя исключил остров из списка. В конце своего президентского срока Дональд Трамп после ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, вновь включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма.
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КубаСШАРоссияЭнтони БлинкенРональд РейганБарак ОбамаГосдума РФООНВ мире
 
 
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