https://ria.ru/20240710/krym-1958705819.html

"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму

"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму - РИА Новости, 10.07.2024

"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму

Киев не сможет вернуть Крым и потерянные территории, пишет Responsible Statecraft. "Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:06

2024-07-10T12:06

2024-07-10T12:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киев не сможет вернуть Крым и потерянные территории, пишет Responsible Statecraft. "Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина борется, говорить так некорректно..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что союзникам на саммите НАТО в Вашингтоне будет сложно не поддержать цель Украины – выиграть в конфликте. Вместе с тем, они не обозначат цели "победы" и четко не определят ее. Кроме того, Россию не удастся уничтожить, ее присутствие по-прежнему будет ощущается, кто бы ни был у власти в Кремле, и в какой-то момент Западу нужно будет попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы, пишет издание. Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, россия