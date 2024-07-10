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"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 10.07.2024 (обновлено: 12:07 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/krym-1958705819.html
"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму
"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму - РИА Новости, 10.07.2024
"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму
Киев не сможет вернуть Крым и потерянные территории, пишет Responsible Statecraft. "Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:06
2024-07-10T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киев не сможет вернуть Крым и потерянные территории, пишет Responsible Statecraft. "Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина борется, говорить так некорректно..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что союзникам на саммите НАТО в Вашингтоне будет сложно не поддержать цель Украины – выиграть в конфликте. Вместе с тем, они не обозначат цели "победы" и четко не определят ее. Кроме того, Россию не удастся уничтожить, ее присутствие по-прежнему будет ощущается, кто бы ни был у власти в Кремле, и в какой-то момент Западу нужно будет попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы, пишет издание. Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html
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в мире, украина, владимир путин, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, НАТО, Россия
"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму

RS: ВСУ не смогут вернуть Крым и потерянные территории с начала конфликта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киев не сможет вернуть Крым и потерянные территории, пишет Responsible Statecraft.

"Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина борется, говорить так некорректно..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ
10:27
В статье отмечается, что союзникам на саммите НАТО в Вашингтоне будет сложно не поддержать цель Украины – выиграть в конфликте. Вместе с тем, они не обозначат цели "победы" и четко не определят ее.

Кроме того, Россию не удастся уничтожить, ее присутствие по-прежнему будет ощущается, кто бы ни был у власти в Кремле, и в какой-то момент Западу нужно будет попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы, пишет издание.

Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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