"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму
RS: ВСУ не смогут вернуть Крым и потерянные территории с начала конфликта
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киев не сможет вернуть Крым и потерянные территории, пишет Responsible Statecraft.
"Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина борется, говорить так некорректно..." — говорится в публикации.
"Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина борется, говорить так некорректно..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что союзникам на саммите НАТО в Вашингтоне будет сложно не поддержать цель Украины – выиграть в конфликте. Вместе с тем, они не обозначат цели "победы" и четко не определят ее.
Кроме того, Россию не удастся уничтожить, ее присутствие по-прежнему будет ощущается, кто бы ни был у власти в Кремле, и в какой-то момент Западу нужно будет попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы, пишет издание.
Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Кроме того, Россию не удастся уничтожить, ее присутствие по-прежнему будет ощущается, кто бы ни был у власти в Кремле, и в какой-то момент Западу нужно будет попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы, пишет издание.
Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.