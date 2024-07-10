https://ria.ru/20240710/krym-1958667481.html
В Крыму спасли сошедшего с тропы туриста
В Крыму спасли сошедшего с тропы туриста - РИА Новости, 10.07.2024
В Крыму спасли сошедшего с тропы туриста
Туриста, сошедшего с тропы при спуске с плато горы Ай-Петри, спасли в Крыму, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:21
2024-07-10T08:21
2024-07-10T08:21
туризм
ай-петри
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Туриста, сошедшего с тропы при спуске с плато горы Ай-Петри, спасли в Крыму, сообщает крымское управление МЧС РФ. "При спуске с плато горы Ай-Петри незарегистрированный турист сошел с тропы и оказался на труднопроходимом скальном участке. К счастью в данном месте была устойчивая сотовая связь и спасатели получили информацию о его местонахождении", - говорится в сообщении. Туриста нашли и с помощью альпинистского снаряжения провели спасательную операцию по его спуску в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался. Спасатели призвали к регистрации даже небольшой группы туристов при походе в горы.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
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РИА Новости
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ай-петри, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Ай-Петри, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму спасли сошедшего с тропы туриста
В Крыму спасли туриста, сошедшего с тропы при спуске с плато горы Ай-Петри