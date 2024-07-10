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В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды - РИА Новости, 10.07.2024
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07:21 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/krym-1958663918.html
В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды
В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды - РИА Новости, 10.07.2024
В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды
Абсолютные максимум температуры воздуха зафиксированы в Симферополе в понедельник и вторник, это новые рекордные значения для этих дней в июле за всю историю... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:21
2024-07-10T07:21
симферополь
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Абсолютные максимум температуры воздуха зафиксированы в Симферополе в понедельник и вторник, это новые рекордные значения для этих дней в июле за всю историю наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "8 июля в Симферополе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Зафиксирована температура 37,6 градусов ( предыдущий максимум в этот день был установлен в 1996 году - 37,0 градусов). А 9 июля был снова перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Максимальная температура воздуха в Симферополе составила 38,4 градусов, что на 1,8 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2002 году (36,6 градусов)" , - сообщили в гидрометцентре. По прогнозу, Крым продолжит находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем температура воздуха будет достигать плюс 33-38 градусов. В Крыму и Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
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симферополь, севастополь, общество
Симферополь, Севастополь, Общество
В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды

В Симферополе 8 и 9 июля зафиксировали рекордные температурные рекорды

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму Крыма
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму Крыма - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Абсолютные максимум температуры воздуха зафиксированы в Симферополе в понедельник и вторник, это новые рекордные значения для этих дней в июле за всю историю наблюдений, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
"8 июля в Симферополе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Зафиксирована температура 37,6 градусов ( предыдущий максимум в этот день был установлен в 1996 году - 37,0 градусов). А 9 июля был снова перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Максимальная температура воздуха в Симферополе составила 38,4 градусов, что на 1,8 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2002 году (36,6 градусов)" , - сообщили в гидрометцентре.
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В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе
6 июля, 03:19
По прогнозу, Крым продолжит находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем температура воздуха будет достигать плюс 33-38 градусов. В Крыму и Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
 
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