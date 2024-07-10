https://ria.ru/20240710/krym-1958654188.html

В Крыму планируют расширить список претензий к Украине

В Крыму планируют расширить список претензий к Украине - РИА Новости, 10.07.2024

В Крыму планируют расширить список претензий к Украине

Крым расширит список претензий к Украине по предъявлению компенсации за нанесенный политикой киевских властей ущерб, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:13

2024-07-10T03:13

2024-07-10T03:38

украина

киев

херсонская область

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Крым расширит список претензий к Украине по предъявлению компенсации за нанесенный политикой киевских властей ущерб, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. "Список наших претензий по нанесенному полуострову ущербу будет расширен. В плане ущерба, нанесенного Крыму продуктовой, транспортной блокадами, государственным экоцидом, лингвоцидом, осуществлявшимися Киевом, работа уже находится в самом начале. Мы намерены обязательно довести эту работу до конца, учтя все потери республики от злонамеренных действий государства Украина, включая последние теракты киевского режима, в том числе на Крымском мосту", - сказал Константинов. По его словам, сейчас в активной фазе находится работа по определению ущерба, нанесенного Крыму водной и энергетической блокадами. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.

https://ria.ru/20240709/krym-1958395049.html

https://ria.ru/20240608/saldo-1951576299.html

украина

киев

херсонская область

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украина, киев, херсонская область , владимир константинов