Рейтинг@Mail.ru
В Крыму планируют расширить список претензий к Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 10.07.2024 (обновлено: 03:38 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/krym-1958654188.html
В Крыму планируют расширить список претензий к Украине
В Крыму планируют расширить список претензий к Украине - РИА Новости, 10.07.2024
В Крыму планируют расширить список претензий к Украине
Крым расширит список претензий к Украине по предъявлению компенсации за нанесенный политикой киевских властей ущерб, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T03:13
2024-07-10T03:38
украина
киев
херсонская область
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Крым расширит список претензий к Украине по предъявлению компенсации за нанесенный политикой киевских властей ущерб, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. "Список наших претензий по нанесенному полуострову ущербу будет расширен. В плане ущерба, нанесенного Крыму продуктовой, транспортной блокадами, государственным экоцидом, лингвоцидом, осуществлявшимися Киевом, работа уже находится в самом начале. Мы намерены обязательно довести эту работу до конца, учтя все потери республики от злонамеренных действий государства Украина, включая последние теракты киевского режима, в том числе на Крымском мосту", - сказал Константинов. По его словам, сейчас в активной фазе находится работа по определению ущерба, нанесенного Крыму водной и энергетической блокадами. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20240709/krym-1958395049.html
https://ria.ru/20240608/saldo-1951576299.html
украина
киев
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, херсонская область , владимир константинов
Украина, Киев, Херсонская область , Владимир Константинов
В Крыму планируют расширить список претензий к Украине

Константинов: Крым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Крым расширит список претензий к Украине по предъявлению компенсации за нанесенный политикой киевских властей ущерб, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов
Вчера, 02:17
"Список наших претензий по нанесенному полуострову ущербу будет расширен. В плане ущерба, нанесенного Крыму продуктовой, транспортной блокадами, государственным экоцидом, лингвоцидом, осуществлявшимися Киевом, работа уже находится в самом начале. Мы намерены обязательно довести эту работу до конца, учтя все потери республики от злонамеренных действий государства Украина, включая последние теракты киевского режима, в том числе на Крымском мосту", - сказал Константинов.
По его словам, сейчас в активной фазе находится работа по определению ущерба, нанесенного Крыму водной и энергетической блокадами.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Сальдо рассказал о национализации собственности в Херсонской области
8 июня, 05:11
 
УкраинаКиевХерсонская областьВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала