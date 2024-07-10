https://ria.ru/20240710/krokus-1958663157.html

Crocus Group после теракта в "Крокусе" сменил ЧОП

Crocus Group после теракта в "Крокусе" сменил ЧОП - РИА Новости, 10.07.2024

Crocus Group после теракта в "Крокусе" сменил ЧОП

Объекты российского холдинга Crocus Group, среди которых концертный зал "Крокус Сити Холл", где в марте был совершен теракт, находятся под охраной ЧОП... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:06

2024-07-10T07:06

2024-07-10T10:57

москва

крокус

происшествия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Объекты российского холдинга Crocus Group, среди которых концертный зал "Крокус Сити Холл", где в марте был совершен теракт, находятся под охраной ЧОП "Авангард", выяснил корреспондент РИА Новости. Вечером 22 марта, перед концертом группы "Пикник", в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате трагедии погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел. Во время трагедии "Крокус Сити Холл", согласно открытым данным, находился под охраной ЧОП "Крокус Профи". Но, как сообщалось ранее, спустя месяц после теракта у охранной организации отозвали лицензию. Сотрудник торгового центра "VEGAS Крокус Сити", который входит в объекты Crocus Group и находится возле здания концертного зала, рассказал корреспонденту РИА Новости, что всех охранников, работавших в ЧОП "Крокус Профи", перевели в ЧОП "Авангард". По его словам, под охраной ЧОП "Авангард" находятся в том числе торгово-развлекательный комплекс "VEGAS Каширское" и гипермаркеты "Твой Дом" на Каширском шоссе и возле "Крокус Сити". Кроме того, собеседник рассказал, что после перевода в ЧОП "Авангард" сотрудникам подняли зарплаты, а также улучшили условия труда. Согласно данным системы БИР-Аналитик, в Москве и области зарегистрированы несколько частных охранных предприятий с таким названием, учредителем одного из них указан человек, который является учредителем ЧОП "Крокус Профи".

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955128682.html

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москва, крокус, происшествия