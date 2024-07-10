Рейтинг@Mail.ru
Crocus Group после теракта в "Крокусе" сменил ЧОП - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 10.07.2024 (обновлено: 10:57 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/krokus-1958663157.html
Crocus Group после теракта в "Крокусе" сменил ЧОП
Crocus Group после теракта в "Крокусе" сменил ЧОП - РИА Новости, 10.07.2024
Crocus Group после теракта в "Крокусе" сменил ЧОП
Объекты российского холдинга Crocus Group, среди которых концертный зал "Крокус Сити Холл", где в марте был совершен теракт, находятся под охраной ЧОП... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:06
2024-07-10T10:57
москва
крокус
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5872808276a8651522ae7639e54980f4.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Объекты российского холдинга Crocus Group, среди которых концертный зал "Крокус Сити Холл", где в марте был совершен теракт, находятся под охраной ЧОП "Авангард", выяснил корреспондент РИА Новости. Вечером 22 марта, перед концертом группы "Пикник", в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате трагедии погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел. Во время трагедии "Крокус Сити Холл", согласно открытым данным, находился под охраной ЧОП "Крокус Профи". Но, как сообщалось ранее, спустя месяц после теракта у охранной организации отозвали лицензию. Сотрудник торгового центра "VEGAS Крокус Сити", который входит в объекты Crocus Group и находится возле здания концертного зала, рассказал корреспонденту РИА Новости, что всех охранников, работавших в ЧОП "Крокус Профи", перевели в ЧОП "Авангард". По его словам, под охраной ЧОП "Авангард" находятся в том числе торгово-развлекательный комплекс "VEGAS Каширское" и гипермаркеты "Твой Дом" на Каширском шоссе и возле "Крокус Сити". Кроме того, собеседник рассказал, что после перевода в ЧОП "Авангард" сотрудникам подняли зарплаты, а также улучшили условия труда. Согласно данным системы БИР-Аналитик, в Москве и области зарегистрированы несколько частных охранных предприятий с таким названием, учредителем одного из них указан человек, который является учредителем ЧОП "Крокус Профи".
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955128682.html
https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ae49fe0b8b7dacadaa53e081380a7cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, крокус, происшествия
Москва, Крокус, Происшествия
Crocus Group после теракта в "Крокусе" сменил ЧОП

Холдинг Crocus Group после теракта в "Крокусе" в марте сменил ЧОП

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Объекты российского холдинга Crocus Group, среди которых концертный зал "Крокус Сити Холл", где в марте был совершен теракт, находятся под охраной ЧОП "Авангард", выяснил корреспондент РИА Новости.
Вечером 22 марта, перед концертом группы "Пикник", в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате трагедии погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.
Контртеррористическая операция в Дагестане - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на "Крокус Сити Холл"
24 июня, 17:51
Во время трагедии "Крокус Сити Холл", согласно открытым данным, находился под охраной ЧОП "Крокус Профи". Но, как сообщалось ранее, спустя месяц после теракта у охранной организации отозвали лицензию.
Сотрудник торгового центра "VEGAS Крокус Сити", который входит в объекты Crocus Group и находится возле здания концертного зала, рассказал корреспонденту РИА Новости, что всех охранников, работавших в ЧОП "Крокус Профи", перевели в ЧОП "Авангард".
По его словам, под охраной ЧОП "Авангард" находятся в том числе торгово-развлекательный комплекс "VEGAS Каширское" и гипермаркеты "Твой Дом" на Каширском шоссе и возле "Крокус Сити".
Кроме того, собеседник рассказал, что после перевода в ЧОП "Авангард" сотрудникам подняли зарплаты, а также улучшили условия труда.
Согласно данным системы БИР-Аналитик, в Москве и области зарегистрированы несколько частных охранных предприятий с таким названием, учредителем одного из них указан человек, который является учредителем ЧОП "Крокус Профи".
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно
8 июля, 18:57
 
МоскваКрокусПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала