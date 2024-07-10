https://ria.ru/20240710/kluni-1958830814.html

Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 10.07.2024

Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Актер Джордж Клуни после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах призвал того отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:32

2024-07-10T19:32

2024-07-10T19:34

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июл - РИА Новости. Актер Джордж Клуни после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах призвал того отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии, об этом он написал в колонке для издания New York Times.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. "Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его своим другом и верю в него. Верю в его характер. Верю в его моральные принципы. За последние четыре года он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Но единственное сражение, в котором он не может победить, - это борьба со временем", - пишет Клуни. Актер отмечает, что с таким президентом предстоящие выборы не выиграть, как и не получить большинство в обеих палатах конгресса: "это не только мое мнение, это мнение каждого сенатора, конгрессмена и губернатора, с которыми я разговаривал наедине". Клуни также призвал ведущих американских демократов, таких как лидера демократов в сенате Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса и экс-спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, попросить Байдена отказаться от попытки переизбрания. "Джо Байден - герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году", - добавил актер. Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя материал в своей соцсети Х, поставил под сомнение авторство Клуни. Текст, по версии предпринимателя, написал некто, работающий на Национальный комитет Демократической партии.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958819672.html

https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html

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в мире, сша, джо байден, джордж клуни, выборы президента сша — 2024