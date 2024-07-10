Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Клуни призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание из-за возраста
© AP Photo / Riccardo De LucaАмериканский актер и кинорежиссер Джордж Клуни
© AP Photo / Riccardo De Luca
Американский актер и кинорежиссер Джордж Клуни. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 июл - РИА Новости. Актер Джордж Клуни после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах призвал того отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии, об этом он написал в колонке для издания New York Times.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
"Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его своим другом и верю в него. Верю в его характер. Верю в его моральные принципы. За последние четыре года он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Но единственное сражение, в котором он не может победить, - это борьба со временем", - пишет Клуни.
Актер отмечает, что с таким президентом предстоящие выборы не выиграть, как и не получить большинство в обеих палатах конгресса: "это не только мое мнение, это мнение каждого сенатора, конгрессмена и губернатора, с которыми я разговаривал наедине".
Клуни также призвал ведущих американских демократов, таких как лидера демократов в сенате Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса и экс-спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, попросить Байдена отказаться от попытки переизбрания.
"Джо Байден - герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году", - добавил актер.
Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя материал в своей соцсети Х, поставил под сомнение авторство Клуни. Текст, по версии предпринимателя, написал некто, работающий на Национальный комитет Демократической партии.