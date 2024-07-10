https://ria.ru/20240710/khusity-1958650543.html

Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США

Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США - РИА Новости, 10.07.2024

Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало три связанных с Израилем и США судна в Аравийском море и Аденском... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:43

2024-07-10T01:43

2024-07-10T01:43

израиль

аравийское море

аденский залив

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ДОХА, 10 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало три связанных с Израилем и США судна в Аравийском море и Аденском заливе за последние 24 часа, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов для телеканала "Аль-Масира". "Проведены три операции против американских, израильских и других судов в Аравийском море и Аденском заливе, в Аравийском море атакованы американское судно Maersk Sentosa с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет, а также с помощью беспилотников судно Marthopolis, которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины", - говорится в сообщении. Кроме того, хуситы сообщили об атаке на израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе с помощью беспилотников. Хуситы, которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявили о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html

https://ria.ru/20240708/khusity-1958387102.html

израиль

аравийское море

аденский залив

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израиль, аравийское море, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире