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Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США - РИА Новости, 10.07.2024
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01:43 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/khusity-1958650543.html
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США - РИА Новости, 10.07.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало три связанных с Израилем и США судна в Аравийском море и Аденском... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:43
2024-07-10T01:43
израиль
аравийское море
аденский залив
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ДОХА, 10 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало три связанных с Израилем и США судна в Аравийском море и Аденском заливе за последние 24 часа, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов для телеканала "Аль-Масира". "Проведены три операции против американских, израильских и других судов в Аравийском море и Аденском заливе, в Аравийском море атакованы американское судно Maersk Sentosa с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет, а также с помощью беспилотников судно Marthopolis, которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины", - говорится в сообщении. Кроме того, хуситы сообщили об атаке на израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе с помощью беспилотников. Хуситы, которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявили о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html
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израиль, аравийское море, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Аравийское море, Аденский залив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США

Хуситы атаковали три судна Израиля и США в Аравийском море и Аденском заливе

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
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ДОХА, 10 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало три связанных с Израилем и США судна в Аравийском море и Аденском заливе за последние 24 часа, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов для телеканала "Аль-Масира".
"Проведены три операции против американских, израильских и других судов в Аравийском море и Аденском заливе, в Аравийском море атакованы американское судно Maersk Sentosa с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет, а также с помощью беспилотников судно Marthopolis, которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины", - говорится в сообщении.
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Кроме того, хуситы сообщили об атаке на израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе с помощью беспилотников.
Хуситы, которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявили о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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8 июля, 23:59
 
ИзраильАравийское мореАденский заливАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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