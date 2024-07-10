https://ria.ru/20240710/khusity-1958650543.html
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США - РИА Новости, 10.07.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало три связанных с Израилем и США судна в Аравийском море и Аденском... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:43
2024-07-10T01:43
2024-07-10T01:43
израиль
аравийское море
аденский залив
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg
ДОХА, 10 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало три связанных с Израилем и США судна в Аравийском море и Аденском заливе за последние 24 часа, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов для телеканала "Аль-Масира". "Проведены три операции против американских, израильских и других судов в Аравийском море и Аденском заливе, в Аравийском море атакованы американское судно Maersk Sentosa с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет, а также с помощью беспилотников судно Marthopolis, которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины", - говорится в сообщении. Кроме того, хуситы сообщили об атаке на израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе с помощью беспилотников. Хуситы, которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявили о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html
https://ria.ru/20240708/khusity-1958387102.html
израиль
аравийское море
аденский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1c09695fc27c5d9d1df372b5ef5cfa76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, аравийское море, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Аравийское море, Аденский залив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США
Хуситы атаковали три судна Израиля и США в Аравийском море и Аденском заливе