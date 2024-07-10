https://ria.ru/20240710/khod-1958648165.html

"Беспроигрышный": в Киеве забили тревогу из-за "индийского" хода Путина

"Беспроигрышный": в Киеве забили тревогу из-за "индийского" хода Путина - РИА Новости, 10.07.2024

"Беспроигрышный": в Киеве забили тревогу из-за "индийского" хода Путина

Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совбеза ООН, в то время как Украина упустила эту перспективную возможность,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:08

2024-07-10T01:08

2024-07-10T01:08

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совбеза ООН, в то время как Украина упустила эту перспективную возможность, заявил киевский аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.Автор посетовал, что Киев, предлагая в прошлом реформу Совбеза, мог бы выступить с таким предложением, но в итоге не стал этого делать."Зато с такой инициативой сегодня выступила Россия после встречи Путина и Моди. Москва сделала беспроигрышный ход: если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России", — указал Кущ.Несогласие же западных стран еще больше сблизит Москву и Нью-Дели, а также усилит БРИКС, отметил он."Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости", — пожаловался аналитик.Украинская дипломатия в государствах Глобального Юга оставляет желать лучшего, резюмировал Кущ.Как говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита, опубликованном на сайте Кремля, Москва поддерживает кандидатуру Нью-Дели в постоянные члены реформированного и расширенного Совета безопасности ООН. Присутствие Индии в Совбезе дает возможность для координации Москвы и Нью-Дели по наиболее актуальным вопросам повестки дня организации, следует из документа.Россия высоко ценит работу Индии в качестве непостоянного члена Совета в 2021-2022 годах, а также обозначенные ею приоритеты и предпринятые усилия в сферах продвижения реформированной многосторонности, миротворчества и борьбы с терроризмом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240709/rossija-1958623486.html

https://ria.ru/20240709/peskov-1958541781.html

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