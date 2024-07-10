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"Беспроигрышный": в Киеве забили тревогу из-за "индийского" хода Путина - РИА Новости, 10.07.2024
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01:08 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/khod-1958648165.html
"Беспроигрышный": в Киеве забили тревогу из-за "индийского" хода Путина
"Беспроигрышный": в Киеве забили тревогу из-за "индийского" хода Путина - РИА Новости, 10.07.2024
"Беспроигрышный": в Киеве забили тревогу из-за "индийского" хода Путина
Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совбеза ООН, в то время как Украина упустила эту перспективную возможность,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:08
2024-07-10T01:08
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совбеза ООН, в то время как Украина упустила эту перспективную возможность, заявил киевский аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.Автор посетовал, что Киев, предлагая в прошлом реформу Совбеза, мог бы выступить с таким предложением, но в итоге не стал этого делать."Зато с такой инициативой сегодня выступила Россия после встречи Путина и Моди. Москва сделала беспроигрышный ход: если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России", — указал Кущ.Несогласие же западных стран еще больше сблизит Москву и Нью-Дели, а также усилит БРИКС, отметил он."Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости", — пожаловался аналитик.Украинская дипломатия в государствах Глобального Юга оставляет желать лучшего, резюмировал Кущ.Как говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита, опубликованном на сайте Кремля, Москва поддерживает кандидатуру Нью-Дели в постоянные члены реформированного и расширенного Совета безопасности ООН. Присутствие Индии в Совбезе дает возможность для координации Москвы и Нью-Дели по наиболее актуальным вопросам повестки дня организации, следует из документа.Россия высоко ценит работу Индии в качестве непостоянного члена Совета в 2021-2022 годах, а также обозначенные ею приоритеты и предпринятые усилия в сферах продвижения реформированной многосторонности, миротворчества и борьбы с терроризмом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958623486.html
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в мире, россия, индия, алексей кущ, оон, брикс, совет безопасности оон, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Алексей Кущ, ООН, БРИКС, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин, Нарендра Моди
"Беспроигрышный": в Киеве забили тревогу из-за "индийского" хода Путина

Кущ: Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав членство Индии в СБ ООН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совбеза ООН, в то время как Украина упустила эту перспективную возможность, заявил киевский аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.
Автор посетовал, что Киев, предлагая в прошлом реформу Совбеза, мог бы выступить с таким предложением, но в итоге не стал этого делать.
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"Зато с такой инициативой сегодня выступила Россия после встречи Путина и Моди. Москва сделала беспроигрышный ход: если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России", — указал Кущ.
Несогласие же западных стран еще больше сблизит Москву и Нью-Дели, а также усилит БРИКС, отметил он.
"Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости", — пожаловался аналитик.
Украинская дипломатия в государствах Глобального Юга оставляет желать лучшего, резюмировал Кущ.
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Как говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита, опубликованном на сайте Кремля, Москва поддерживает кандидатуру Нью-Дели в постоянные члены реформированного и расширенного Совета безопасности ООН. Присутствие Индии в Совбезе дает возможность для координации Москвы и Нью-Дели по наиболее актуальным вопросам повестки дня организации, следует из документа.
Россия высоко ценит работу Индии в качестве непостоянного члена Совета в 2021-2022 годах, а также обозначенные ею приоритеты и предпринятые усилия в сферах продвижения реформированной многосторонности, миротворчества и борьбы с терроризмом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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