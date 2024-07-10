https://ria.ru/20240710/khobbi-1958741963.html

ВЦИОМ назвал самые популярные хобби россиян

ВЦИОМ назвал самые популярные хобби россиян - РИА Новости, 10.07.2024

ВЦИОМ назвал самые популярные хобби россиян

Большинство россиян (81%) говорят, что у них есть хобби, наиболее популярными занятиями граждане назвали спорт (17%), садоводство (16%) и шитье (12%), сообщает... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:15

2024-07-10T14:15

2024-07-10T14:15

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вциом

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство россиян (81%) говорят, что у них есть хобби, наиболее популярными занятиями граждане назвали спорт (17%), садоводство (16%) и шитье (12%), сообщает ВЦИОМ. "Сегодня восемь из десяти россиян (81%) говорят, что у них есть хобби... Топ-5 наиболее популярных видов хобби среди россиян: спорт (17%), дача, растениеводство, садоводство (16%), вязание, вышивание, шитье (12%), музыка, а также интернет, социальные сети (по 11%) и чтение, книги (10%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ.Каждый четвертый (42%) из респондентов говорит, что регулярно смотрит различные блоги и новости, которые касаются их хобби, еще 44% смотрят их время от времени, 12% - никогда не смотрят, оставшиеся 2% затруднились с ответом. Кроме того, 47% россиян регулярно общаются с люди, увлеченными теми же хобби, еще 42% - время от времени общаются, никогда не общаются - 10%. В совместных акциях и действиях с людьми со схожими интересами участвуют лишь 35% респондентов, 61% не занимаются этим. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2024 года, в нем участвовало 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://realty.ria.ru/20240709/vtsiom-1958451140.html

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общество, вциом, россия