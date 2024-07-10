https://ria.ru/20240710/khobbi-1958741963.html
ВЦИОМ назвал самые популярные хобби россиян
ВЦИОМ назвал самые популярные хобби россиян - РИА Новости, 10.07.2024
ВЦИОМ назвал самые популярные хобби россиян
Большинство россиян (81%) говорят, что у них есть хобби, наиболее популярными занятиями граждане назвали спорт (17%), садоводство (16%) и шитье (12%), сообщает... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:15
2024-07-10T14:15
2024-07-10T14:15
общество
вциом
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763197189_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_bbe794394b1d2c53d41aa52ccfb65b7d.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство россиян (81%) говорят, что у них есть хобби, наиболее популярными занятиями граждане назвали спорт (17%), садоводство (16%) и шитье (12%), сообщает ВЦИОМ. "Сегодня восемь из десяти россиян (81%) говорят, что у них есть хобби... Топ-5 наиболее популярных видов хобби среди россиян: спорт (17%), дача, растениеводство, садоводство (16%), вязание, вышивание, шитье (12%), музыка, а также интернет, социальные сети (по 11%) и чтение, книги (10%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ.Каждый четвертый (42%) из респондентов говорит, что регулярно смотрит различные блоги и новости, которые касаются их хобби, еще 44% смотрят их время от времени, 12% - никогда не смотрят, оставшиеся 2% затруднились с ответом. Кроме того, 47% россиян регулярно общаются с люди, увлеченными теми же хобби, еще 42% - время от времени общаются, никогда не общаются - 10%. В совместных акциях и действиях с людьми со схожими интересами участвуют лишь 35% респондентов, 61% не занимаются этим. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2024 года, в нем участвовало 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://realty.ria.ru/20240709/vtsiom-1958451140.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763197189_0:0:1681:1261_1920x0_80_0_0_709a7362b63a0d0d87f4b4adf1632a2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия
ВЦИОМ назвал самые популярные хобби россиян
ВЦИОМ: больше всего россиян увлекаются спортом, садоводством и шитьем
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство россиян (81%) говорят, что у них есть хобби, наиболее популярными занятиями граждане назвали спорт (17%), садоводство (16%) и шитье (12%), сообщает ВЦИОМ.
«
"Сегодня восемь из десяти россиян (81%) говорят, что у них есть хобби... Топ-5 наиболее популярных видов хобби среди россиян: спорт (17%), дача, растениеводство, садоводство (16%), вязание, вышивание, шитье (12%), музыка, а также интернет, социальные сети (по 11%) и чтение, книги (10%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ.
Каждый четвертый (42%) из респондентов говорит, что регулярно смотрит различные блоги и новости, которые касаются их хобби, еще 44% смотрят их время от времени, 12% - никогда не смотрят, оставшиеся 2% затруднились с ответом.
Кроме того, 47% россиян регулярно общаются с люди, увлеченными теми же хобби, еще 42% - время от времени общаются, никогда не общаются - 10%. В совместных акциях и действиях с людьми со схожими интересами участвуют лишь 35% респондентов, 61% не занимаются этим.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2024 года, в нем участвовало 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.