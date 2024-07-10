https://ria.ru/20240710/khischenie-1958854897.html

Сестре реставратора дали срок за хищения при реконструкции башен Кремля

Сестре реставратора дали срок за хищения при реконструкции башен Кремля - РИА Новости, 10.07.2024

Сестре реставратора дали срок за хищения при реконструкции башен Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии сестру гендиректора компании "Петербургский Ренессанс" Оксану Орынчук за хищение более 70... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:50

2024-07-10T22:50

2024-07-10T22:50

происшествия

москва

россия

иван орынчук

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии сестру гендиректора компании "Петербургский Ренессанс" Оксану Орынчук за хищение более 70 миллионов рублей, выделенных на реставрацию башен Московского Кремля, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Орынчук Оксана Кузьминична признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Орынчук находилась под запретом определённых действий, поэтому была взяла под стражу в зале сразу после оглашения приговора, пояснили в суде. Ранее по этому же делу был осужден на четыре года колонии брат подсудимой Иван Орынчук, он заключил досудебное соглашение и его дело было выделено в отдельное производство. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, Иван Орынчук с марта 2019 года занимал должность генерального директора ООО "Петербургский Ренессанс". Организация исполняла госконтракт на реконструкцию стен и башен Московского Кремля. Среди объектов культурного наследия компания должна была заняться реставрацией Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Благовещенской, Водовзводной и Боровицкой башен. По версии следствия, Орынчук вместе с сестрой похитил более 70 миллионов рублей из авансовых платежей, поступивших по госконтрактам. Проект курировал полковник ФСО Алексей Голохвостов, который оказывал покровительство и давал различные указания работникам ООО "Петербургский Ренессанс". В мае 2022 года 235 гарнизонный военный суд приговорил Голохвостого за взятки к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 40,5 миллионов рублей. Сами Орынчуки были арестованы в конце 2022 года, позднее сестру суд отправил под домашний арест, а затем и вовсе смягчил меру пресечения до запрета определённых действий.

https://ria.ru/20240710/moshennichestvo-1958846905.html

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происшествия, москва, россия, иван орынчук