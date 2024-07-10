https://ria.ru/20240710/khischenie-1958854897.html
Сестре реставратора дали срок за хищения при реконструкции башен Кремля
Сестре реставратора дали срок за хищения при реконструкции башен Кремля - РИА Новости, 10.07.2024
Сестре реставратора дали срок за хищения при реконструкции башен Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии сестру гендиректора компании "Петербургский Ренессанс" Оксану Орынчук за хищение более 70... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:50
2024-07-10T22:50
2024-07-10T22:50
происшествия
москва
россия
иван орынчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:50:3550:2046_1920x0_80_0_0_cb82e3a3a9e0883d02b358fa8ab3c5e8.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии сестру гендиректора компании "Петербургский Ренессанс" Оксану Орынчук за хищение более 70 миллионов рублей, выделенных на реставрацию башен Московского Кремля, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Орынчук Оксана Кузьминична признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Орынчук находилась под запретом определённых действий, поэтому была взяла под стражу в зале сразу после оглашения приговора, пояснили в суде. Ранее по этому же делу был осужден на четыре года колонии брат подсудимой Иван Орынчук, он заключил досудебное соглашение и его дело было выделено в отдельное производство. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, Иван Орынчук с марта 2019 года занимал должность генерального директора ООО "Петербургский Ренессанс". Организация исполняла госконтракт на реконструкцию стен и башен Московского Кремля. Среди объектов культурного наследия компания должна была заняться реставрацией Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Благовещенской, Водовзводной и Боровицкой башен. По версии следствия, Орынчук вместе с сестрой похитил более 70 миллионов рублей из авансовых платежей, поступивших по госконтрактам. Проект курировал полковник ФСО Алексей Голохвостов, который оказывал покровительство и давал различные указания работникам ООО "Петербургский Ренессанс". В мае 2022 года 235 гарнизонный военный суд приговорил Голохвостого за взятки к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 40,5 миллионов рублей. Сами Орынчуки были арестованы в конце 2022 года, позднее сестру суд отправил под домашний арест, а затем и вовсе смягчил меру пресечения до запрета определённых действий.
https://ria.ru/20240710/moshennichestvo-1958846905.html
https://ria.ru/20240627/prigovor-1955924778.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b13a688d4f6c10f35af639fe2cfc1e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, иван орынчук
Происшествия, Москва, Россия, Иван Орынчук
Сестре реставратора дали срок за хищения при реконструкции башен Кремля
Сестре реставратора дали 4,5 года за хищения при реконструкции башен Кремля
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии сестру гендиректора компании "Петербургский Ренессанс" Оксану Орынчук за хищение более 70 миллионов рублей, выделенных на реставрацию башен Московского Кремля, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Тверского районного суда города Москвы Орынчук Оксана Кузьминична признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ
. Ей назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Орынчук находилась под запретом определённых действий, поэтому была взяла под стражу в зале сразу после оглашения приговора, пояснили в суде.
Ранее по этому же делу был осужден на четыре года колонии брат подсудимой Иван Орынчук
, он заключил досудебное соглашение и его дело было выделено в отдельное производство.
Как было установлено в ходе судебных разбирательств, Иван Орынчук с марта 2019 года занимал должность генерального директора ООО "Петербургский Ренессанс". Организация исполняла госконтракт на реконструкцию стен и башен Московского Кремля. Среди объектов культурного наследия компания должна была заняться реставрацией Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Благовещенской, Водовзводной и Боровицкой башен.
По версии следствия, Орынчук вместе с сестрой похитил более 70 миллионов рублей из авансовых платежей, поступивших по госконтрактам.
Проект курировал полковник ФСО Алексей Голохвостов, который оказывал покровительство и давал различные указания работникам ООО "Петербургский Ренессанс".
В мае 2022 года 235 гарнизонный военный суд приговорил Голохвостого за взятки к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 40,5 миллионов рублей.
Сами Орынчуки были арестованы в конце 2022 года, позднее сестру суд отправил под домашний арест, а затем и вовсе смягчил меру пресечения до запрета определённых действий.