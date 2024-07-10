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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 10.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:43
2024-07-10T21:43
2024-07-10T21:43
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херсон
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, передает украинский телеканал "Общественное". Украинские СМИ ранее в среду сообщали об обстрелах Херсона. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы