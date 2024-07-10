https://ria.ru/20240710/kh-69-1958653878.html

Крылатые ракеты, включая Х-69, неуязвимы для РЭБ ВСУ, заявил разработчик

Крылатые ракеты, включая Х-69, неуязвимы для РЭБ ВСУ, заявил разработчик - РИА Новости, 10.07.2024

Крылатые ракеты, включая Х-69, неуязвимы для РЭБ ВСУ, заявил разработчик

Украинские средства РЭБ бессильны против крылатых ракет "воздух-поверхность", включая ракеты типа Х-69, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:07

2024-07-10T03:07

2024-07-10T03:50

космос - риа наука

киев

сергей богатиков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские средства РЭБ бессильны против крылатых ракет "воздух-поверхность", включая ракеты типа Х-69, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков. АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". "Можно с уверенностью сказать, что наши изделия полностью подтвердили все заявленные тактико-технические характеристики. Все типы крылатых ракет, разработанные ГосМКБ "Радуга" для поражения наземных целей, не потеряли своих точностных характеристик в ходе СВО, даже в условиях применения противником современных средств ПВО и РЭП, при существенном увеличения количества этих средств. При этом радиоэлектронная борьба вообще имеет близкую к нулю эффективность", - сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, наглядной иллюстрацией этого является высокая результативность применения ракеты Х-69 в условиях СВО, широко освещаемая в СМИ. Украинский портал Defence Express, впечатленный результатами уничтожения Трипольский ТЭС под Киевом, назвал ракету Х-69 "оружием страшнее "Кинжала". "Не хотел бы комментировать это утверждение, но считаю необходимым отметить, что ракета Х-69 является первой и пока единственной в мире крылатой ракетой большой дальности, размещаемой внутри отсеков вооружения самолетов фронтовой авиации", - сказал Богатиков. Он также отметил, что компактность ракеты сочетается с высоким уровнем тактико-технических характеристик: большой дальностью полета, высокой точностью попадания (5-7 метров), мощной проникающей боевой частью (масса – 300 килограммов) и предельно минимизированным уровнем радиолокационной заметности. "Ракета Х-69 придала самолетам-носителям фронтовой авиации принципиально новое качество: возможность нанесения удара на оперативную глубину за линией боевого соприкосновения с выполнением пуска ракеты вне зоны действия средств ПВО противника", - сказал Богатиков.

https://ria.ru/20240701/atacms-1956544091.html

https://ria.ru/20231111/vsu-1908875650.html

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космос - риа наука, киев, сергей богатиков