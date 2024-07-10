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В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером
В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером - РИА Новости, 10.07.2024
В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером
Спасатели нашли тело второго из трех человек, пропавших при опрокидывании катера на реке Амур в Хабаровске в воскресенье, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:55
2024-07-10T08:55
2024-07-10T08:58
происшествия
амур (река)
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тело второго из трех человек, пропавших при опрокидывании катера на реке Амур в Хабаровске в воскресенье, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. Около 2.00 воскресенья (19.00 мск субботы) катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, двое из них выбрались на берег сами, еще троих начали искать спасатели. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Во вторник МЧС сообщило, что найдено тело одной пропавшей женщины. "В результате поисковых работ тело второй женщины, пропавшей при опрокидывании катера на Амуре, найдено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/indiya-1922203616.html
амур (река)
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происшествия, амур (река), хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амур (река), Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером
Спасатели нашли тело второго из трех пропавших при ЧП с катером на реке Амур