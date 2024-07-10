https://ria.ru/20240710/kater-1958670415.html

В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером

В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером - РИА Новости, 10.07.2024

В Хабаровске нашли тело второго пропавшего при ЧП с катером

Спасатели нашли тело второго из трех человек, пропавших при опрокидывании катера на реке Амур в Хабаровске в воскресенье, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:55

2024-07-10T08:55

2024-07-10T08:58

происшествия

амур (река)

хабаровск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тело второго из трех человек, пропавших при опрокидывании катера на реке Амур в Хабаровске в воскресенье, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. Около 2.00 воскресенья (19.00 мск субботы) катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, двое из них выбрались на берег сами, еще троих начали искать спасатели. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Во вторник МЧС сообщило, что найдено тело одной пропавшей женщины. "В результате поисковых работ тело второй женщины, пропавшей при опрокидывании катера на Амуре, найдено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/indiya-1922203616.html

амур (река)

хабаровск

россия

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происшествия, амур (река), хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)