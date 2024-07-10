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В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам
В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам - РИА Новости, 10.07.2024
В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам
Киперы Московского зоопарка во Всемирный день любви к капибарам накормили грызунов мороженым, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:05
2024-07-10T14:05
2024-07-10T14:20
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киперы Московского зоопарка во Всемирный день любви к капибарам накормили грызунов мороженым, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Во Всемирный день любви к капибарам киперы приготовили для подопечных особенное угощение — мороженое со свежими овощами и фруктами", — говорится в посте.Как рассказали в зоопарке, сейчас у них проживает самка Малая и самец Кузьма, а также их потомство: две подросшие девочки и два детеныша, которые родились недавно, поэтому их пол пока не известен. Уточняется, что на экспозиции в вольере "Южная Америка" семью капибар можно увидеть вместе с ламой и викуньей. "Животные хорошо уживаются друг с другом, не ссорятся и даже иногда едят вместе из одной кормушки", — добавили в учреждении.
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Капибары в Московском зоопарке
Капибары в Московском зоопарке
2024-07-10T14:05
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Хорошие новости, Московский зоопарк, Хорошие новости, Москва
В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам
Киперы Московского зоопарка в День любви к капибарам дали грызунам мороженое