https://ria.ru/20240710/kapibary-1958739296.html

В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам

В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам - РИА Новости, 10.07.2024

В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам

Киперы Московского зоопарка во Всемирный день любви к капибарам накормили грызунов мороженым, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:05

2024-07-10T14:05

2024-07-10T14:20

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киперы Московского зоопарка во Всемирный день любви к капибарам накормили грызунов мороженым, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Во Всемирный день любви к капибарам киперы приготовили для подопечных особенное угощение — мороженое со свежими овощами и фруктами", — говорится в посте.Как рассказали в зоопарке, сейчас у них проживает самка Малая и самец Кузьма, а также их потомство: две подросшие девочки и два детеныша, которые родились недавно, поэтому их пол пока не известен. Уточняется, что на экспозиции в вольере "Южная Америка" семью капибар можно увидеть вместе с ламой и викуньей. "Животные хорошо уживаются друг с другом, не ссорятся и даже иногда едят вместе из одной кормушки", — добавили в учреждении.

https://ria.ru/20240702/kapibary-1956789985.html

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московский зоопарк, хорошие новости, москва