https://ria.ru/20240710/kaledoniya-1958690721.html
Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло до десяти человек
Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло до десяти человек - РИА Новости, 10.07.2024
Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло до десяти человек
Во французской заморской территории Новая Каледония в результате беспорядков погибли уже десять человек, передает AFP со ссылкой на прокуратуру. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:01
2024-07-10T11:01
2024-07-10T12:31
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ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Во французской заморской территории Новая Каледония в результате беспорядков погибли уже десять человек, передает AFP со ссылкой на прокуратуру. "В среду на юге Новой Каледонии правоохранители убили одного человека, в результате чего число погибших с начавшихся примерно два месяца назад беспорядков на архипелаге выросло до десяти", — говорится в сообщении.Уточняется, что в мужчину, открывшего огонь по полицейским, выстрелили сотрудники группы вмешательства национальной жандармерии.В мае в Новой Каледонии разгорелись протесты сторонников независимости от Франции. Сотни человек пострадали, в том числе десятки силовиков. Чрезвычайное положение действовало с 13 по 27 мая. По предварительным подсчетам местной торговой палаты, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Жители протестовали против поправок в конституцию о предоставлении избирательных прав лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Протесты организовали сторонники независимости острова — коренное население из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят европейское население острова, переехавшее туда за последние 20 лет.На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по избирательной реформе, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
https://ria.ru/20240707/frantsija-1958034552.html
https://ria.ru/20240626/novaya_kaledoniya-1955667341.html
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в мире, новая каледония, эммануэль макрон, франция, париж, протесты в новой каледонии
В мире, Новая Каледония, Эммануэль Макрон, Франция, Париж, Протесты в Новой Каледонии
Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло до десяти человек
AFP: число погибших из-за беспорядков в Новой Каледонии возросло до 10 человек
ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости.
Во французской заморской территории Новая Каледония в результате беспорядков погибли уже десять человек, передает AFP
со ссылкой на прокуратуру.
"В среду на юге Новой Каледонии правоохранители убили одного человека, в результате чего число погибших с начавшихся примерно два месяца назад беспорядков на архипелаге выросло до десяти", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в мужчину, открывшего огонь по полицейским, выстрелили сотрудники группы вмешательства национальной жандармерии.
В мае в Новой Каледонии разгорелись протесты сторонников независимости от Франции
. Сотни человек пострадали, в том числе десятки силовиков. Чрезвычайное положение действовало с 13 по 27 мая. По предварительным подсчетам местной торговой палаты, ущерб от погромов превысил миллиард евро.
Жители протестовали против поправок в конституцию о предоставлении избирательных прав лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Протесты организовали сторонники независимости острова — коренное население из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят европейское население острова, переехавшее туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Президент Франции Эммануэль Макрон
в рамках визита 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по избирательной реформе, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа
из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.