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Израиль допустил вывод армии из сектора Газа и Египта - РИА Новости, 10.07.2024
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15:51 10.07.2024 (обновлено: 16:05 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/izrail-1958766335.html
Израиль допустил вывод армии из сектора Газа и Египта
Израиль допустил вывод армии из сектора Газа и Египта - РИА Новости, 10.07.2024
Израиль допустил вывод армии из сектора Газа и Египта
Министр обороны Израиля Йоав Галант допустил вывод армии с границы сектора Газа и Египта в рамках сделки по освобождению заложников из плена палестинского... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:51
2024-07-10T16:05
египет
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант допустил вывод армии с границы сектора Газа и Египта в рамках сделки по освобождению заложников из плена палестинского движения ХАМАС, но только если будет найден способ пресечь контрабанду оружия радикалам."Необходимо решение, которое остановит попытки контрабанды и отрежет потенциальные пути снабжения для ХАМАС, а также позволит осуществить вывод сил Армии обороны Израиля из коридора в рамках сделки по освобождению заложников", - заявил Галант на встрече с координатором администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.По данным пресс-службы минобороны Израиля, Галант провел встречу с Макгерком во вторник.На встрече израильский министр заявил американскому чиновнику, что Израиль поддерживает открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах", однако не потерпит возвращения ХАМАС в этот район.Отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов касательно плана по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение огня в палестинском анклаве. в этот район.Отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов касательно плана по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение огня в палестинском анклаве.
https://ria.ru/20240706/hamas-1957904239.html
https://ria.ru/20240212/gaza-1926868289.html
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египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире
Египет, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире
Израиль допустил вывод армии из сектора Газа и Египта

Минобороны Израиля допустило вывод армии с границы сектора Газа и Египта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны Израиля в Тель Авиве
Здание Минобороны Израиля в Тель Авиве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Минобороны Израиля в Тель Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант допустил вывод армии с границы сектора Газа и Египта в рамках сделки по освобождению заложников из плена палестинского движения ХАМАС, но только если будет найден способ пресечь контрабанду оружия радикалам.
«
"Необходимо решение, которое остановит попытки контрабанды и отрежет потенциальные пути снабжения для ХАМАС, а также позволит осуществить вывод сил Армии обороны Израиля из коридора в рамках сделки по освобождению заложников", - заявил Галант на встрече с координатором администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.
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По данным пресс-службы минобороны Израиля, Галант провел встречу с Макгерком во вторник.
На встрече израильский министр заявил американскому чиновнику, что Израиль поддерживает открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах", однако не потерпит возвращения ХАМАС в этот район.
Отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов касательно плана по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение огня в палестинском анклаве. в этот район.
Отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов касательно плана по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение огня в палестинском анклаве.
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ЕгипетИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСВ мире
 
 
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