https://ria.ru/20240710/indiya-1958791145.html
В МИД России прокомментировали визит Моди
В МИД России прокомментировали визит Моди - РИА Новости, 10.07.2024
В МИД России прокомментировали визит Моди
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как своего стратегического партнера, не менее важного, чем США, заявил РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:10
2024-07-10T17:10
2024-07-10T17:42
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как своего стратегического партнера, не менее важного, чем США, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Он (визит - ред.) еще раз подтвердил, что Индия рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнера, важнейшего партнера, не менее важного, чем США и какие-либо другие страны... Намечены неплохие перспективы для развития сотрудничества в разных областях, в первую очередь, в энергетике. По итогам визита будут приняты конкретные решения, которые позволят нам продвинуться, в том числе в экономической сфере", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".Руденко отметил сильное развитие двусторонних отношений после 2022 года, указав, что объем торговли между двумя странами вырос с 15 миллиардов до 60 миллиардов долларов.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
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Россия, Индия, США, Нарендра Моди, Андрей Руденко, Визит Моди в Москву, В мире, Политика, Экономика
В МИД России прокомментировали визит Моди
Замглавы МИД Руденко: визит Моди подтвердил интерес Индии к России
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как своего стратегического партнера, не менее важного, чем США, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Он (визит - ред.) еще раз подтвердил, что Индия рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнера, важнейшего партнера, не менее важного, чем США и какие-либо другие страны... Намечены неплохие перспективы для развития сотрудничества в разных областях, в первую очередь, в энергетике. По итогам визита будут приняты конкретные решения, которые позволят нам продвинуться, в том числе в экономической сфере", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
Руденко отметил сильное развитие двусторонних отношений после 2022 года, указав, что объем торговли между двумя странами вырос с 15 миллиардов до 60 миллиардов долларов.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным
в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.