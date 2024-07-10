Рейтинг@Mail.ru
В МИД России прокомментировали визит Моди - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 10.07.2024 (обновлено: 17:42 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/indiya-1958791145.html
В МИД России прокомментировали визит Моди
В МИД России прокомментировали визит Моди - РИА Новости, 10.07.2024
В МИД России прокомментировали визит Моди
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как своего стратегического партнера, не менее важного, чем США, заявил РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:10
2024-07-10T17:42
россия
индия
сша
нарендра моди
андрей руденко
визит моди в москву
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_865404ff180e04c0cadc7b3a25492ded.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как своего стратегического партнера, не менее важного, чем США, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Он (визит - ред.) еще раз подтвердил, что Индия рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнера, важнейшего партнера, не менее важного, чем США и какие-либо другие страны... Намечены неплохие перспективы для развития сотрудничества в разных областях, в первую очередь, в энергетике. По итогам визита будут приняты конкретные решения, которые позволят нам продвинуться, в том числе в экономической сфере", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".Руденко отметил сильное развитие двусторонних отношений после 2022 года, указав, что объем торговли между двумя странами вырос с 15 миллиардов до 60 миллиардов долларов.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240710/peregovory-1958702784.html
https://ria.ru/20240710/modi-1958746650.html
россия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_f59466a5459fb8a6e8ae6023850e9390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, сша, нарендра моди, андрей руденко, визит моди в москву, в мире, политика, экономика
Россия, Индия, США, Нарендра Моди, Андрей Руденко, Визит Моди в Москву, В мире, Политика, Экономика
В МИД России прокомментировали визит Моди

Замглавы МИД Руденко: визит Моди подтвердил интерес Индии к России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как своего стратегического партнера, не менее важного, чем США, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Он (визит - ред.) еще раз подтвердил, что Индия рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнера, важнейшего партнера, не менее важного, чем США и какие-либо другие страны... Намечены неплохие перспективы для развития сотрудничества в разных областях, в первую очередь, в энергетике. По итогам визита будут приняты конкретные решения, которые позволят нам продвинуться, в том числе в экономической сфере", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Песков заявил об отсутствии разногласий на переговорах Путина и Моди
Вчера, 11:59
Руденко отметил сильное развитие двусторонних отношений после 2022 года, указав, что объем торговли между двумя странами вырос с 15 миллиардов до 60 миллиардов долларов.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер во время совместной пресс-конференции в Вене. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине
Вчера, 14:40
 
РоссияИндияСШАНарендра МодиАндрей РуденкоВизит Моди в МосквуВ миреПолитикаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала