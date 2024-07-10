https://ria.ru/20240710/gosgranitsa-1958644955.html
Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу
Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 10.07.2024
Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу
Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства РФ развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также ряд текущих... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T00:04
2024-07-10T00:04
2024-07-10T00:04
россия
виталий савельев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957679347_0:263:3082:1997_1920x0_80_0_0_a7718985d9af3b6603c03f33d84074c8.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства РФ развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также ряд текущих вопросов. Как сообщила пресс-служба Кремля, совещание с кабинетом министров пройдет по видеосвязи. Основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ. С докладами по этому вопросу выступят вице-премьер Виталий Савельев и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв. Участники совещания рассмотрят и ряд текущих вопросов, уточнили в пресс-службе Кремля. Савельев на посту вице-премьера РФ курирует транспортную отрасль. Он также координирует госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через границу России и мест пересечения государственной границы. Президент в апреле поручил правительству совместно с ФСБ до 1 июля принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска через границу России до 10 минут.
https://ria.ru/20240528/fsb-1948811928.html
https://ria.ru/20240528/kulishov-1948646467.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957679347_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_61862029341a126c6d78129d33949210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий савельев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу
Путин на совещании с кабмином обсудит развитие пунктов пропуска через госграницу