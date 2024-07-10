https://ria.ru/20240710/gosgranitsa-1958644955.html

Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу

Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 10.07.2024

Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу

Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства РФ развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также ряд текущих... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T00:04

2024-07-10T00:04

2024-07-10T00:04

россия

виталий савельев

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства РФ развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также ряд текущих вопросов. Как сообщила пресс-служба Кремля, совещание с кабинетом министров пройдет по видеосвязи. Основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ. С докладами по этому вопросу выступят вице-премьер Виталий Савельев и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв. Участники совещания рассмотрят и ряд текущих вопросов, уточнили в пресс-службе Кремля. Савельев на посту вице-премьера РФ курирует транспортную отрасль. Он также координирует госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через границу России и мест пересечения государственной границы. Президент в апреле поручил правительству совместно с ФСБ до 1 июля принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска через границу России до 10 минут.

https://ria.ru/20240528/fsb-1948811928.html

https://ria.ru/20240528/kulishov-1948646467.html

россия

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россия, виталий савельев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)