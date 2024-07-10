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Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 10.07.2024
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00:04 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/gosgranitsa-1958644955.html
Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу
Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 10.07.2024
Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу
Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства РФ развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также ряд текущих... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T00:04
2024-07-10T00:04
россия
виталий савельев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства РФ развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также ряд текущих вопросов. Как сообщила пресс-служба Кремля, совещание с кабинетом министров пройдет по видеосвязи. Основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ. С докладами по этому вопросу выступят вице-премьер Виталий Савельев и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв. Участники совещания рассмотрят и ряд текущих вопросов, уточнили в пресс-службе Кремля. Савельев на посту вице-премьера РФ курирует транспортную отрасль. Он также координирует госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через границу России и мест пересечения государственной границы. Президент в апреле поручил правительству совместно с ФСБ до 1 июля принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска через границу России до 10 минут.
https://ria.ru/20240528/fsb-1948811928.html
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россия, виталий савельев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу

Путин на совещании с кабмином обсудит развитие пунктов пропуска через госграницу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства РФ развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также ряд текущих вопросов.
Как сообщила пресс-служба Кремля, совещание с кабинетом министров пройдет по видеосвязи. Основной темой станет развитие пунктов пропуска через госграницу РФ. С докладами по этому вопросу выступят вице-премьер Виталий Савельев и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв.
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Участники совещания рассмотрят и ряд текущих вопросов, уточнили в пресс-службе Кремля.
Савельев на посту вице-премьера РФ курирует транспортную отрасль. Он также координирует госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через границу России и мест пересечения государственной границы.
Президент в апреле поручил правительству совместно с ФСБ до 1 июля принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска через границу России до 10 минут.
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РоссияВиталий СавельевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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