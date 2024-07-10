https://ria.ru/20240710/gosduma-1958683158.html

ГД приняла законопроекты о наказании за пропаганду наркотиков

ГД приняла законопроекты о наказании за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 10.07.2024

ГД приняла законопроекты о наказании за пропаганду наркотиков

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении пакет законопроектов об увеличении наказаний за пропаганду наркотиков. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:22

2024-07-10T10:22

2024-07-10T10:23

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении пакет законопроектов об увеличении наказаний за пропаганду наркотиков. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, проекты являются частью пакета из трех законопроектов о запрете пропаганды наркотиков. Законопроектом предлагается штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Однако, третьим законопроектом из пакета устанавливается, что произведения искусства и литературы не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершенно два раза в течение года, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. Закон вступает в силу 1 июня 2025 года.

https://ria.ru/20240702/propaganda-1956837588.html

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общество, госдума рф