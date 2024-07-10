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Госдума приняла во II чтении проект о запрете пропаганды наркотиков - РИА Новости, 10.07.2024
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10:18 10.07.2024 (обновлено: 10:44 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958682184.html
Госдума приняла во II чтении проект о запрете пропаганды наркотиков
Госдума приняла во II чтении проект о запрете пропаганды наркотиков - РИА Новости, 10.07.2024
Госдума приняла во II чтении проект о запрете пропаганды наркотиков
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:18
2024-07-10T10:44
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков. Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой вреде для здоровья незаконного потребления наркотических средств, о законодательном запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. В таблице поправок на принятие отмечается, что законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности. Также Дума поддержала поправку о переносе вступлении в силу проекта о запрете пропаганды наркотиков на 1 июня 2025 года. Также проектом устанавливается понятие "антинаркотическая пропаганда" – распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств. Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка. "В обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие наркопотребления и выстроенной вокруг него субкультуры. Публичное упоминание о наркотических веществах необходимо сопровождать информацией о той опасности, которую они несут для здоровья человека, а также об ответственности за их незаконный оборот. Это особенно важно для защиты детей и молодежи, они наиболее подвержены негативному влиянию такого контента", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла во II чтении проект о запрете пропаганды наркотиков

ГД приняла во II чтении запрет пропаганды наркотиков в искусстве и литературе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков.
Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой вреде для здоровья незаконного потребления наркотических средств, о законодательном запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.
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В таблице поправок на принятие отмечается, что законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.
Также Дума поддержала поправку о переносе вступлении в силу проекта о запрете пропаганды наркотиков на 1 июня 2025 года.
Также проектом устанавливается понятие "антинаркотическая пропаганда" – распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств.
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Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.
"В обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие наркопотребления и выстроенной вокруг него субкультуры. Публичное упоминание о наркотических веществах необходимо сопровождать информацией о той опасности, которую они несут для здоровья человека, а также об ответственности за их незаконный оборот. Это особенно важно для защиты детей и молодежи, они наиболее подвержены негативному влиянию такого контента", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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