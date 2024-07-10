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В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад - РИА Новости, 10.07.2024
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16:13 10.07.2024 (обновлено: 17:22 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html
В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад
В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад - РИА Новости, 10.07.2024
В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад
В Перу нашли мумифицированные останки альпиниста, пропавшего без вести в горах летом 2002 года, пишет Independent. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:13
2024-07-10T17:22
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Перу нашли мумифицированные останки альпиниста, пропавшего без вести в горах летом 2002 года, пишет Independent.По данным издания, 59-летний американец Уильям Стэмпфл пропал без вести 22 года назад при сходе лавины на горе Уаскаран — самой высокой точке Перу. Помимо альпиниста, погибла вся группа."Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Мумифицированные документы позволили полиции опознать его тело", — говорится в сообщении.Отмечается, что останки смогли найти после того, как растаял лед на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах.
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перу, в мире
Перу, В мире
В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад

В Перу нашли тело и документы альпиниста, пропавшего в горах 22 года назад

© independent.co.ukМумифицированные останки американского альпиниста, найденные в Перу
Мумифицированные останки американского альпиниста, найденные в Перу - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© independent.co.uk
Мумифицированные останки американского альпиниста, найденные в Перу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Перу нашли мумифицированные останки альпиниста, пропавшего без вести в горах летом 2002 года, пишет Independent.
По данным издания, 59-летний американец Уильям Стэмпфл пропал без вести 22 года назад при сходе лавины на горе Уаскаран — самой высокой точке Перу. Помимо альпиниста, погибла вся группа.
"Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Мумифицированные документы позволили полиции опознать его тело", — говорится в сообщении.
Отмечается, что останки смогли найти после того, как растаял лед на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах.
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