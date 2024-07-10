https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html

В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад

В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад - РИА Новости, 10.07.2024

В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад

В Перу нашли мумифицированные останки альпиниста, пропавшего без вести в горах летом 2002 года, пишет Independent. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:13

2024-07-10T16:13

2024-07-10T17:22

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Перу нашли мумифицированные останки альпиниста, пропавшего без вести в горах летом 2002 года, пишет Independent.По данным издания, 59-летний американец Уильям Стэмпфл пропал без вести 22 года назад при сходе лавины на горе Уаскаран — самой высокой точке Перу. Помимо альпиниста, погибла вся группа."Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Мумифицированные документы позволили полиции опознать его тело", — говорится в сообщении.Отмечается, что останки смогли найти после того, как растаял лед на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах.

https://ria.ru/20240403/mumiya-1937362841.html

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