https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958698920.html

При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя - РИА Новости, 10.07.2024

При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

Два жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со сторон украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:34

2024-07-10T11:34

2024-07-10T11:46

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958213049_231:0:950:405_1920x0_80_0_0_2abd38b4af8e11cb80663e31e8932341.jpg

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Два жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со сторон украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 июля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район) — по улице Матросова, 48, ранены женщина 1964 года рождения и мужчина 1945 года рождения", — говорится в публикации.По информации ведомства, ночью ВСУ дважды открывали огонь по Центрально-Городскому району, выпустив в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подвергся Никитовский район — с 7:30 до 11:05 украинские войска нанесли по нему пять ударов, выпустив 15 снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958668293.html

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол