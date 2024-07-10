При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
Представительство ДНР: при обстрелах Горловки ранены два мирных жителя
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Два жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со сторон украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 июля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район) — по улице Матросова, 48, ранены женщина 1964 года рождения и мужчина 1945 года рождения", — говорится в публикации.
По информации ведомства, ночью ВСУ дважды открывали огонь по Центрально-Городскому району, выпустив в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подвергся Никитовский район — с 7:30 до 11:05 украинские войска нанесли по нему пять ударов, выпустив 15 снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.