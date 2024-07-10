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При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 10.07.2024 (обновлено: 11:46 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958698920.html
При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя - РИА Новости, 10.07.2024
При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
Два жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со сторон украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:34
2024-07-10T11:46
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Два жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со сторон украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.&quot;По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 июля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район) — по улице Матросова, 48, ранены женщина 1964 года рождения и мужчина 1945 года рождения&quot;, — говорится в публикации.По информации ведомства, ночью ВСУ дважды открывали огонь по Центрально-Городскому району, выпустив в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подвергся Никитовский район — с 7:30 до 11:05 украинские войска нанесли по нему пять ударов, выпустив 15 снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958668293.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

Представительство ДНР: при обстрелах Горловки ранены два мирных жителя

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Два жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со сторон украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 июля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район) — по улице Матросова, 48, ранены женщина 1964 года рождения и мужчина 1945 года рождения", — говорится в публикации.

Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке
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По информации ведомства, ночью ВСУ дважды открывали огонь по Центрально-Городскому району, выпустив в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подвергся Никитовский район — с 7:30 до 11:05 украинские войска нанесли по нему пять ударов, выпустив 15 снарядов.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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