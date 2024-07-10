https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958668293.html

Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке

Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке - РИА Новости, 10.07.2024

Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке

Жертвой обстрела Горловки со стороны ВСУ стала мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:33

2024-07-10T08:33

2024-07-10T09:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Жертвой обстрела Горловки со стороны ВСУ стала мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате артобстрела жилмассива "Комсомолец" вечером 09.07.2024 года со стороны вооруженных формирований Украины от полученных ранений погибла мирная жительница Горловки", — написал он.По информации мэра, за ночь из-за украинских обстрелов города получили ранения трое местных жителей.Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки накануне в 20:30, выпустив два натовских снаряда калибра 155 миллиметров. Через десять минут обстрелу подвергся Центрально-Городской район.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20240710/obstrel-1958646609.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол