Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
© Фото очевидцаПоследствия обстрела Горловки
© Фото очевидца
Последствия обстрела Горловки
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Жертвой обстрела Горловки со стороны ВСУ стала мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
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"В результате артобстрела жилмассива "Комсомолец" вечером 09.07.2024 года со стороны вооруженных формирований Украины от полученных ранений погибла мирная жительница Горловки", — написал он.
По информации мэра, за ночь из-за украинских обстрелов города получили ранения трое местных жителей.
Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки накануне в 20:30, выпустив два натовских снаряда калибра 155 миллиметров. Через десять минут обстрелу подвергся Центрально-Городской район.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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