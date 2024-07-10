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Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 10.07.2024 (обновлено: 09:23 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958668293.html
Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке
Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке - РИА Новости, 10.07.2024
Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке
Жертвой обстрела Горловки со стороны ВСУ стала мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:33
2024-07-10T09:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Жертвой обстрела Горловки со стороны ВСУ стала мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.&quot;В результате артобстрела жилмассива &quot;Комсомолец&quot; вечером 09.07.2024 года со стороны вооруженных формирований Украины от полученных ранений погибла мирная жительница Горловки&quot;, — написал он.По информации мэра, за ночь из-за украинских обстрелов города получили ранения трое местных жителей.Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки накануне в 20:30, выпустив два натовских снаряда калибра 155 миллиметров. Через десять минут обстрелу подвергся Центрально-Городской район.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240710/obstrel-1958646609.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© Фото очевидцаПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото очевидца
Последствия обстрела Горловки
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Жертвой обстрела Горловки со стороны ВСУ стала мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«

"В результате артобстрела жилмассива "Комсомолец" вечером 09.07.2024 года со стороны вооруженных формирований Украины от полученных ранений погибла мирная жительница Горловки", — написал он.

Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
00:31
По информации мэра, за ночь из-за украинских обстрелов города получили ранения трое местных жителей.
Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки накануне в 20:30, выпустив два натовских снаряда калибра 155 миллиметров. Через десять минут обстрелу подвергся Центрально-Городской район.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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