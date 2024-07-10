https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958662571.html

В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя

В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 10.07.2024

В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя Горловки ранены за ночь в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:01

2024-07-10T07:01

2024-07-10T07:01

специальная военная операция на украине

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки ранены за ночь в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ночью ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в 1.40 мск по Горловке было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958661263.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, в мире