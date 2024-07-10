Рейтинг@Mail.ru
В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958662571.html
В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя
В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 10.07.2024
В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя Горловки ранены за ночь в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:01
2024-07-10T07:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки ранены за ночь в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ночью ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в 1.40 мск по Горловке было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958661263.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, В мире
В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя

Мэр Горловки Приходько: за ночь в результате обстрела ВСУ ранены три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки ранены за ночь в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии ночью ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в 1.40 мск по Горловке было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин
06:26
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала