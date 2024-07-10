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В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя
В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 10.07.2024
В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя Горловки ранены за ночь в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:01
2024-07-10T07:01
2024-07-10T07:01
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки ранены за ночь в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ночью ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в 1.40 мск по Горловке было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, В мире
В результате обстрела ВСУ в Горловке за ночь пострадали три мирных жителя
Мэр Горловки Приходько: за ночь в результате обстрела ВСУ ранены три человека