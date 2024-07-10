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Глава МИД Венгрии встретился с главой МИД Украины - РИА Новости, 10.07.2024
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11:45 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/glava-1958700596.html
Глава МИД Венгрии встретился с главой МИД Украины
Глава МИД Венгрии встретился с главой МИД Украины - РИА Новости, 10.07.2024
Глава МИД Венгрии встретился с главой МИД Украины
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсети Facebook*, что встретился на полях саммита НАТО с главой МИД... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:45
2024-07-10T11:45
украина
китай
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
дмитрий кулеба
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсети Facebook*, что встретился на полях саммита НАТО с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, стороны договорились создать межправдокумент о развитии сотрудничества, при этом он не прокомментировал мирную инициативу по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана и ситуацию с венгерским нацменьшинством в Закарпатье. &quot;Мы сейчас также воспользовались возможностью рассмотреть военную ситуацию, договорились обобщить в новом межправительственном плане действий те необходимые шаги, которые помогут развивать двустороннее сотрудничество в сфере пограничного взаимодействия, экономики, образования и энергетического сотрудничества&quot;, - написал Сийярто, разместив фотографию встречи с Кулебой.Глава венгерского МИД отметил, что "каналы связи надо держать открытыми" для решения конфликта дипломатическими мерами и что "дипломатия - это не разговор с теми, с кем во всем согласен". Сийярто не сообщил о каком-либо прогрессе в рамках мирной инициативы Орбана по Украине и о развитии ситуации с правами закарпатских венгров. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой. Ранее Сийярто сообщил, что все условия Будапешта о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС. В феврале он отмечал, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240707/siyyarto-1958034099.html
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украина, китай, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, дмитрий кулеба, евросоюз, нато, в мире
Украина, Китай, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, НАТО, В мире
Глава МИД Венгрии встретился с главой МИД Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто встретился с главой МИД Украины Кулебой

© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсетиГлавы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсети Facebook*, что встретился на полях саммита НАТО с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, стороны договорились создать межправдокумент о развитии сотрудничества, при этом он не прокомментировал мирную инициативу по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана и ситуацию с венгерским нацменьшинством в Закарпатье.
«

"Мы сейчас также воспользовались возможностью рассмотреть военную ситуацию, договорились обобщить в новом межправительственном плане действий те необходимые шаги, которые помогут развивать двустороннее сотрудничество в сфере пограничного взаимодействия, экономики, образования и энергетического сотрудничества", - написал Сийярто, разместив фотографию встречи с Кулебой.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Сийярто объяснил, почему в Европе углубляется военный кризис
7 июля, 15:18
Глава венгерского МИД отметил, что "каналы связи надо держать открытыми" для решения конфликта дипломатическими мерами и что "дипломатия - это не разговор с теми, с кем во всем согласен".
Сийярто не сообщил о каком-либо прогрессе в рамках мирной инициативы Орбана по Украине и о развитии ситуации с правами закарпатских венгров.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.
Ранее Сийярто сообщил, что все условия Будапешта о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС. В феврале он отмечал, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни
7 июля, 14:46
 
УкраинаКитайВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанДмитрий КулебаЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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