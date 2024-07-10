Глава МИД Венгрии встретился с главой МИД Украины
Глава МИД Венгрии Сийярто встретился с главой МИД Украины Кулебой
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсетиГлавы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсети Facebook*, что встретился на полях саммита НАТО с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, стороны договорились создать межправдокумент о развитии сотрудничества, при этом он не прокомментировал мирную инициативу по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана и ситуацию с венгерским нацменьшинством в Закарпатье.
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"Мы сейчас также воспользовались возможностью рассмотреть военную ситуацию, договорились обобщить в новом межправительственном плане действий те необходимые шаги, которые помогут развивать двустороннее сотрудничество в сфере пограничного взаимодействия, экономики, образования и энергетического сотрудничества", - написал Сийярто, разместив фотографию встречи с Кулебой.
Глава венгерского МИД отметил, что "каналы связи надо держать открытыми" для решения конфликта дипломатическими мерами и что "дипломатия - это не разговор с теми, с кем во всем согласен".
Сийярто не сообщил о каком-либо прогрессе в рамках мирной инициативы Орбана по Украине и о развитии ситуации с правами закарпатских венгров.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.
Ранее Сийярто сообщил, что все условия Будапешта о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС. В феврале он отмечал, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года.
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