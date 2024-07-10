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При обстреле Шебекино погиб человек - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 10.07.2024 (обновлено: 13:49 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gladkov-1958725108.html
При обстреле Шебекино погиб человек
При обстреле Шебекино погиб человек - РИА Новости, 10.07.2024
При обстреле Шебекино погиб человек
Один мирный житель погиб, семеро получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:11
2024-07-10T13:49
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Один мирный житель погиб, семеро получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Город Шебекино подвергся обстрелу. Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Кроме того, добавил Гладков, пострадали семь человек: шесть мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения. Троих везут в городскую больницу № 2 Белгорода, еще одного — в областную клиническую больницу, двое мужчин и одна женщина, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.В городе повреждены три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей (один из них уже потушили пожарные), отметил губернатор."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, обход территории продолжается", — заключил глава области.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958651562.html
шебекино
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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино погиб человек

Гладков: при обстреле Шебекино погиб человек, семеро пострадали

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУдар ВСУ по Шебекино
Удар ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Удар ВСУ по Шебекино
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БЕЛГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Один мирный житель погиб, семеро получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Город Шебекино подвергся обстрелу. Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он.
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Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, добавил Гладков, пострадали семь человек: шесть мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения. Троих везут в городскую больницу № 2 Белгорода, еще одного — в областную клиническую больницу, двое мужчин и одна женщина, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.
В городе повреждены три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей (один из них уже потушили пожарные), отметил губернатор.
"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, обход территории продолжается", — заключил глава области.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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