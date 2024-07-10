https://ria.ru/20240710/gladkov-1958725108.html

При обстреле Шебекино погиб человек

При обстреле Шебекино погиб человек - РИА Новости, 10.07.2024

При обстреле Шебекино погиб человек

Один мирный житель погиб, семеро получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:11

2024-07-10T13:11

2024-07-10T13:49

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Один мирный житель погиб, семеро получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Город Шебекино подвергся обстрелу. Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Кроме того, добавил Гладков, пострадали семь человек: шесть мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения. Троих везут в городскую больницу № 2 Белгорода, еще одного — в областную клиническую больницу, двое мужчин и одна женщина, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.В городе повреждены три многоквартирных дома, два социальных и пять коммерческих объектов, промышленное предприятие и 20 автомобилей (один из них уже потушили пожарные), отметил губернатор."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, обход территории продолжается", — заключил глава области.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958651562.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков