https://ria.ru/20240710/gladkov-1958704178.html
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ
Мужчина получил ранение при атаке украинского дрона на торговый объект в городе Грайворон Белгородской области, медики доставят пострадавшего в областную... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:04
2024-07-10T12:04
2024-07-10T12:24
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958706784_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32dcdf9a844568852536a84395f7d4d2.jpg
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение при атаке украинского дрона на торговый объект в городе Грайворон Белгородской области, медики доставят пострадавшего в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал ГладковГлава региона добавил, что в здании выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждены 4 легковых автомобиля. "Второй дрон сдетонировал на парковке социального объекта. Предварительно, никто не пострадал. На стоянке осколками посечены 4 автомобиля", - уточнил губернатор.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958450905.html
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958706784_69:0:1150:811_1920x0_80_0_0_390c9258d8e1e35a54be51b9e95434cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ
Гладков: мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ в городе Грайвороне