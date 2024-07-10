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В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
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12:04 10.07.2024 (обновлено: 12:24 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gladkov-1958704178.html
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ
Мужчина получил ранение при атаке украинского дрона на торговый объект в городе Грайворон Белгородской области, медики доставят пострадавшего в областную... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:04
2024-07-10T12:24
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение при атаке украинского дрона на торговый объект в городе Грайворон Белгородской области, медики доставят пострадавшего в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал ГладковГлава региона добавил, что в здании выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждены 4 легковых автомобиля. "Второй дрон сдетонировал на парковке социального объекта. Предварительно, никто не пострадал. На стоянке осколками посечены 4 автомобиля", - уточнил губернатор.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958450905.html
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ

Гладков: мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ в городе Грайвороне

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дронов ВСУ в Грайвороне Белгородской области
Последствия атаки дронов ВСУ в Грайвороне Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дронов ВСУ в Грайвороне Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение при атаке украинского дрона на торговый объект в городе Грайворон Белгородской области, медики доставят пострадавшего в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков
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Глава региона добавил, что в здании выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждены 4 легковых автомобиля. "Второй дрон сдетонировал на парковке социального объекта. Предварительно, никто не пострадал. На стоянке осколками посечены 4 автомобиля", - уточнил губернатор.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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