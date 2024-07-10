https://ria.ru/20240710/gladkov-1958661125.html
Гладков рассказал о восстановлении поврежденного при атаке ВСУ храма
Гладков рассказал о восстановлении поврежденного при атаке ВСУ храма - РИА Новости, 10.07.2024
Гладков рассказал о восстановлении поврежденного при атаке ВСУ храма
Храм в Белгородской области, повреждённый месяц назад при атаке ВСУ, восстановили к празднику, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T06:24
2024-07-10T06:24
2024-07-10T06:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
прохоровка
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Храм в Белгородской области, повреждённый месяц назад при атаке ВСУ, восстановили к празднику, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В начале июня Гладков сообщил о повреждении украинским беспилотником кровли и фасада Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Прохоровка. "Благодаря нашим строителям, которые к празднику 12 июля быстро провели все необходимые восстановительные работы, храм во всей своей красе будет встречать всех верующих и радовать каждого из нас", - сказал Гладков. В Русской православной церкви 12 июля встречают день Петра и Павла – апостолов, просветителей о Христе, миссионеров. Гладков также рассказал о выплатах по 50 тысяч рублей за частично потерянное имущество, которые получили 1145 человек из сел Казинка и сел Горьковское.
https://ria.ru/20240709/kommunalka-1958561776.html
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белгородская область, прохоровка, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Прохоровка, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь
Гладков рассказал о восстановлении поврежденного при атаке ВСУ храма
Гладков: поврежденный месяц назад при атаке ВСУ храм восстановили к 12 июля