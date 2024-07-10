https://ria.ru/20240710/gendirektor-1958655779.html

Разработчик рассказал о новейшей крылатой ракете "изделие 720"

Разработчик рассказал о новейшей крылатой ракете "изделие 720" - РИА Новости, 10.07.2024

Разработчик рассказал о новейшей крылатой ракете "изделие 720"

Новейшая крылатая ракета под названием "изделие 720" воплотила лучшие конструкторские идеи, но раскрывать их рано, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга"... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:49

2024-07-10T03:49

2024-07-10T11:14

безопасность

сергей богатиков

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новейшая крылатая ракета под названием "изделие 720" воплотила лучшие конструкторские идеи, но раскрывать их рано, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков. АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". "Раскрывать конкретную информацию об "изделии 720", конечно, рано. Но, учитывая, что оно уже упоминалось в СМИ, кое-что сказать можно. "Изделие 720" воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы "Радуги". В нем соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО", — сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона".

https://ria.ru/20240126/oniks-1923652033.html

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безопасность, сергей богатиков