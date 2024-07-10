https://ria.ru/20240710/gendirektor-1958655779.html
Разработчик рассказал о новейшей крылатой ракете "изделие 720"
Разработчик рассказал о новейшей крылатой ракете "изделие 720" - РИА Новости, 10.07.2024
Разработчик рассказал о новейшей крылатой ракете "изделие 720"
Новейшая крылатая ракета под названием "изделие 720" воплотила лучшие конструкторские идеи, но раскрывать их рано, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга"... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T03:49
2024-07-10T03:49
2024-07-10T11:14
безопасность
сергей богатиков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новейшая крылатая ракета под названием "изделие 720" воплотила лучшие конструкторские идеи, но раскрывать их рано, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков. АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". "Раскрывать конкретную информацию об "изделии 720", конечно, рано. Но, учитывая, что оно уже упоминалось в СМИ, кое-что сказать можно. "Изделие 720" воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы "Радуги". В нем соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО", — сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона".
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безопасность, сергей богатиков
Безопасность, Сергей Богатиков
Разработчик рассказал о новейшей крылатой ракете "изделие 720"
ГосМКБ "Радуга": раскрывать информацию о крылатой ракете "изделие 720" рано
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Новейшая крылатая ракета под названием "изделие 720" воплотила лучшие конструкторские идеи, но раскрывать их рано, заявил
генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков.
АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".
"Раскрывать конкретную информацию об "изделии 720", конечно, рано. Но, учитывая, что оно уже упоминалось в СМИ, кое-что сказать можно. "Изделие 720" воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы "Радуги". В нем соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО", — сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона".