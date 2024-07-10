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Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов - РИА Новости, 10.07.2024
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07:40 10.07.2024 (обновлено: 08:08 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958664660.html
Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов
Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов - РИА Новости, 10.07.2024
Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов
Последние события показывают, что Европа "дрогнула" и начинает думать, как жить дальше, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации России на... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:40
2024-07-10T08:08
европа
россия
вена
константин гаврилов
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ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Последние события показывают, что Европа "дрогнула" и начинает думать, как жить дальше, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. &quot;Появятся ли в обозримой перспективе возможности для нормализации положения дел на ФСОБ (Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности), для реализации его потенциала в области снижения военной напряженности? У российской стороны достаточно экспертного потенциала, и мы к такой работе готовы. Да и последнее развитие событий &quot;в поле&quot; говорит о том, что Старая Европа &quot;дрогнула&quot; и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше. Они опасаются, что Россия — по А. М. Горчакову (глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II - ред.) – начнет &quot;сосредотачиваться&quot;, — отметил дипломат.В этой связи, по его словам, в плане возвращения Форума к выполнению исконных задач мяч – на стороне "коллективного Запада". "Принципиальные условия для этого – отказ от попыток укрепить свою безопасность за счёт безопасности других, бесповоротный отход от попыток "размывания" сферы компетенции ФСОБ, дискриминационных практик в отношении конкретных государств-участников и провокационной антироссийской риторики", — пояснил дипломат.
https://ria.ru/20240710/nato-1958657552.html
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европа, россия, вена, константин гаврилов, александр i, обсе
Европа, Россия, Вена, Константин Гаврилов, Александр I, ОБСЕ
Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов

Гаврилов: последние события показали, что Европа думает, как жить дальше

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Последние события показывают, что Европа "дрогнула" и начинает думать, как жить дальше, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«

"Появятся ли в обозримой перспективе возможности для нормализации положения дел на ФСОБ (Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности), для реализации его потенциала в области снижения военной напряженности? У российской стороны достаточно экспертного потенциала, и мы к такой работе готовы. Да и последнее развитие событий "в поле" говорит о том, что Старая Европа "дрогнула" и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше. Они опасаются, что Россия — по А. М. Горчакову (глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II - ред.) – начнет "сосредотачиваться", — отметил дипломат.

В этой связи, по его словам, в плане возвращения Форума к выполнению исконных задач мяч – на стороне "коллективного Запада".
"Принципиальные условия для этого – отказ от попыток укрепить свою безопасность за счёт безопасности других, бесповоротный отход от попыток "размывания" сферы компетенции ФСОБ, дискриминационных практик в отношении конкретных государств-участников и провокационной антироссийской риторики", — пояснил дипломат.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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ЕвропаРоссияВенаКонстантин ГавриловАлександр IОБСЕ
 
 
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