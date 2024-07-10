Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов
Гаврилов: последние события показали, что Европа думает, как жить дальше
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Последние события показывают, что Европа "дрогнула" и начинает думать, как жить дальше, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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"Появятся ли в обозримой перспективе возможности для нормализации положения дел на ФСОБ (Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности), для реализации его потенциала в области снижения военной напряженности? У российской стороны достаточно экспертного потенциала, и мы к такой работе готовы. Да и последнее развитие событий "в поле" говорит о том, что Старая Европа "дрогнула" и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше. Они опасаются, что Россия — по А. М. Горчакову (глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II - ред.) – начнет "сосредотачиваться", — отметил дипломат.
В этой связи, по его словам, в плане возвращения Форума к выполнению исконных задач мяч – на стороне "коллективного Запада".
"Принципиальные условия для этого – отказ от попыток укрепить свою безопасность за счёт безопасности других, бесповоротный отход от попыток "размывания" сферы компетенции ФСОБ, дискриминационных практик в отношении конкретных государств-участников и провокационной антироссийской риторики", — пояснил дипломат.