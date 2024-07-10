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На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков - РИА Новости, 10.07.2024
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06:36 10.07.2024 (обновлено: 06:45 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958661569.html
На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков
На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков - РИА Новости, 10.07.2024
На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков
Председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД, заявил в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T06:36
2024-07-10T06:45
россия
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хорватия
константин гаврилов
обсе
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мгимо
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Достаточно сказать, что за прошедшие два года председательства Форума по меньшей мере пять раз отказали нашей Делегации в приглашении на площадку высокопоставленных представителей ОДКБ и МИД России в качестве докладчиков по острым проблемам обеспечения военной стабильности", - отметил Гаврилов. Дипломат добавил, что дело дошло до абсурда, когда председательство Хорватии запретило российской стороне подключить студентов МГИМО в качестве слушателей к заседанию Форума в онлайн-режиме. "При этом студенты из других государств ОБСЕ имеют возможность присутствовать на таких заседаниях лично. Любому наблюдателю, да и здравомыслящим делегациям на Форуме понятно, что это – пресловутые "двойные стандарты" и грубая дискриминация", - заключил глава делегации.
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россия, вена, хорватия, константин гаврилов, обсе, одкб, мгимо
Россия, Вена, Хорватия, Константин Гаврилов, ОБСЕ, ОДКБ, МГИМО
На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков

Гаврилов: председатели Форума ОБСЕ пять раз не дали РФ пригласить докладчиков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Достаточно сказать, что за прошедшие два года председательства Форума по меньшей мере пять раз отказали нашей Делегации в приглашении на площадку высокопоставленных представителей ОДКБ и МИД России в качестве докладчиков по острым проблемам обеспечения военной стабильности", - отметил Гаврилов.
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Форум ОБСЕ стал инструментом для информационной войны, сообщил Гаврилов
06:08
Дипломат добавил, что дело дошло до абсурда, когда председательство Хорватии запретило российской стороне подключить студентов МГИМО в качестве слушателей к заседанию Форума в онлайн-режиме. "При этом студенты из других государств ОБСЕ имеют возможность присутствовать на таких заседаниях лично. Любому наблюдателю, да и здравомыслящим делегациям на Форуме понятно, что это – пресловутые "двойные стандарты" и грубая дискриминация", - заключил глава делегации.
 
РоссияВенаХорватияКонстантин ГавриловОБСЕОДКБМГИМО
 
 
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