На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков
Гаврилов: председатели Форума ОБСЕ пять раз не дали РФ пригласить докладчиков
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Достаточно сказать, что за прошедшие два года председательства Форума по меньшей мере пять раз отказали нашей Делегации в приглашении на площадку высокопоставленных представителей ОДКБ и МИД России в качестве докладчиков по острым проблемам обеспечения военной стабильности", - отметил Гаврилов.
Дипломат добавил, что дело дошло до абсурда, когда председательство Хорватии запретило российской стороне подключить студентов МГИМО в качестве слушателей к заседанию Форума в онлайн-режиме. "При этом студенты из других государств ОБСЕ имеют возможность присутствовать на таких заседаниях лично. Любому наблюдателю, да и здравомыслящим делегациям на Форуме понятно, что это – пресловутые "двойные стандарты" и грубая дискриминация", - заключил глава делегации.