https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958661569.html

На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков

На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков - РИА Новости, 10.07.2024

На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков

Председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД, заявил в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T06:36

2024-07-10T06:36

2024-07-10T06:45

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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Достаточно сказать, что за прошедшие два года председательства Форума по меньшей мере пять раз отказали нашей Делегации в приглашении на площадку высокопоставленных представителей ОДКБ и МИД России в качестве докладчиков по острым проблемам обеспечения военной стабильности", - отметил Гаврилов. Дипломат добавил, что дело дошло до абсурда, когда председательство Хорватии запретило российской стороне подключить студентов МГИМО в качестве слушателей к заседанию Форума в онлайн-режиме. "При этом студенты из других государств ОБСЕ имеют возможность присутствовать на таких заседаниях лично. Любому наблюдателю, да и здравомыслящим делегациям на Форуме понятно, что это – пресловутые "двойные стандарты" и грубая дискриминация", - заключил глава делегации.

https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958660954.html

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россия, вена, хорватия, константин гаврилов, обсе, одкб, мгимо