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Гаврилов объяснил, зачем Запад тратит миллиарды на украинский кризис - РИА Новости, 10.07.2024
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04:03 10.07.2024 (обновлено: 05:25 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958656443.html
Гаврилов объяснил, зачем Запад тратит миллиарды на украинский кризис
Гаврилов объяснил, зачем Запад тратит миллиарды на украинский кризис - РИА Новости, 10.07.2024
Гаврилов объяснил, зачем Запад тратит миллиарды на украинский кризис
Западные страны продолжают тратить миллиарды на украинский кризис, так как он возвращает НАТО функцию защиты от угрозы с Востока, написал в статье для РИА... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:03
2024-07-10T05:25
нато
в мире
восток
константин гаврилов
обсе
евросоюз
россия
вена
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Западные страны продолжают тратить миллиарды на украинский кризис, так как он возвращает НАТО функцию защиты от угрозы с Востока, написал в статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."То, что кризис на Украине – лишь часть системной проблемы, влияющей на ФСОБ (Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности), стало понятно давно. События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в "новых условиях", - заявил дипломат.По его словам, "именно поэтому западные правительства продолжают выбрасывать миллиарды долларов налогоплательщиков стран ЕС и НАТО в "черную дыру" украинского кризиса".
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нато, в мире, восток, константин гаврилов, обсе, евросоюз, россия, вена
НАТО, В мире, Восток, Константин Гаврилов, ОБСЕ, Евросоюз, Россия, Вена
Гаврилов объяснил, зачем Запад тратит миллиарды на украинский кризис

Гаврилов: Запад использует украинский кризис для обоснования действий НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Западные страны продолжают тратить миллиарды на украинский кризис, так как он возвращает НАТО функцию защиты от угрозы с Востока, написал в статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"То, что кризис на Украине – лишь часть системной проблемы, влияющей на ФСОБ (Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности), стало понятно давно. События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в "новых условиях", - заявил дипломат.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Действия Запада грозят столкновением ядерных держав, предупредил Гаврилов
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По его словам, "именно поэтому западные правительства продолжают выбрасывать миллиарды долларов налогоплательщиков стран ЕС и НАТО в "черную дыру" украинского кризиса".
 
НАТОВ миреВостокКонстантин ГавриловОБСЕЕвросоюзРоссияВена
 
 
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