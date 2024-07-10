https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958654050.html

Действия Запада грозят столкновением ядерных держав, предупредил Гаврилов

Действия Запада грозят столкновением ядерных держав, предупредил Гаврилов - РИА Новости, 10.07.2024

Действия Запада грозят столкновением ядерных держав, предупредил Гаврилов

Отход Запада от документов по контролю над вооружением и стремление к "стратегическому поражению" России грозят столкновением ядерных держав, написал в статье... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:11

2024-07-10T03:11

2024-07-10T03:54

в мире

россия

вена

константин гаврилов

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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Отход Запада от документов по контролю над вооружением и стремление к "стратегическому поражению" России грозят столкновением ядерных держав, написал в статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, сегодня можно наблюдать, "с какой легкостью "трансатлантические союзники" все глубже кидаются в омут конфронтации с Россией на стороне киевского режима". "Откинув в сторону все принятые на форуме документы в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, они сделали ставку на нанесение нашей стране "стратегического поражения". Все это чревато прямым военным столкновением ядерных держав с непредсказуемыми последствиями", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928511702.html

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в мире, россия, вена, константин гаврилов