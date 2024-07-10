https://ria.ru/20240710/fsb-1958692645.html
В Челябинской области задержали россиянина за контрабанду военной продукции
В Челябинской области задержали россиянина за контрабанду военной продукции - РИА Новости, 10.07.2024
В Челябинской области задержали россиянина за контрабанду военной продукции
Челябинские силовики вместе с сотрудниками центрального аппарата ФСБ России задержали россиянина при попытке незаконно отправить военную продукцию в одну из... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:10
2024-07-10T11:10
2024-07-10T11:11
происшествия
россия
центральная азия
челябинская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Челябинские силовики вместе с сотрудниками центрального аппарата ФСБ России задержали россиянина при попытке незаконно отправить военную продукцию в одну из стран в Центральной Азии, его арестовали, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным управления, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность мужчины к незаконной отгрузке продукции военного назначения в интересах другого государства. После оформления отправки груза в одну из стран в Центральной Азии его задержали сотрудники УФСБ. Силовики обнаружили две единицы военной продукции, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешительные документы на их вывоз из России у отправителя не нашли. "Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следствие продолжается, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html
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происшествия, россия, центральная азия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Центральная Азия, Челябинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Челябинской области задержали россиянина за контрабанду военной продукции
В Челябинской области задержали подозреваемого в контрабанде военной продукции
ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Челябинские силовики вместе с сотрудниками центрального аппарата ФСБ России задержали россиянина при попытке незаконно отправить военную продукцию в одну из стран в Центральной Азии, его арестовали, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По данным управления, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность мужчины к незаконной отгрузке продукции военного назначения в интересах другого государства. После оформления отправки груза в одну из стран в Центральной Азии его задержали сотрудники УФСБ. Силовики обнаружили две единицы военной продукции, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешительные документы на их вывоз из России у отправителя не нашли.
"Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следствие продолжается, поясняет пресс-служба.