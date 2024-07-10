https://ria.ru/20240710/fsb-1958692645.html

В Челябинской области задержали россиянина за контрабанду военной продукции

В Челябинской области задержали россиянина за контрабанду военной продукции - РИА Новости, 10.07.2024

В Челябинской области задержали россиянина за контрабанду военной продукции

Челябинские силовики вместе с сотрудниками центрального аппарата ФСБ России задержали россиянина при попытке незаконно отправить военную продукцию в одну из... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:10

2024-07-10T11:10

2024-07-10T11:11

происшествия

россия

центральная азия

челябинская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Челябинские силовики вместе с сотрудниками центрального аппарата ФСБ России задержали россиянина при попытке незаконно отправить военную продукцию в одну из стран в Центральной Азии, его арестовали, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным управления, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность мужчины к незаконной отгрузке продукции военного назначения в интересах другого государства. После оформления отправки груза в одну из стран в Центральной Азии его задержали сотрудники УФСБ. Силовики обнаружили две единицы военной продукции, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешительные документы на их вывоз из России у отправителя не нашли. "Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следствие продолжается, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html

https://ria.ru/20240710/fsb-1958676350.html

россия

центральная азия

челябинская область

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происшествия, россия, центральная азия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)