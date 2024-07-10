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ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости, 10.07.2024
ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ показала на видео, как в рамках оперативной игры против военной разведки Украины имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:30
2024-07-10T10:30
2024-07-10T10:30
безопасность
украина
мурманск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ показала на видео, как в рамках оперативной игры против военной разведки Украины имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов". Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. На кадрах показано, как была проведена инсценировка теракта под видом противопожарных учений. Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.
https://ria.ru/20240322/agent-1934860544.html
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безопасность, украина, мурманск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Украина, Мурманск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ показала, как имитировали украинский теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"