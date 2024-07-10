https://ria.ru/20240710/fsb-1958684952.html

ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости, 10.07.2024

ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ показала на видео, как в рамках оперативной игры против военной разведки Украины имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов". РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:30

2024-07-10T10:30

2024-07-10T10:30

безопасность

украина

мурманск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ показала на видео, как в рамках оперативной игры против военной разведки Украины имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов". Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. На кадрах показано, как была проведена инсценировка теракта под видом противопожарных учений. Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.

https://ria.ru/20240322/agent-1934860544.html

украина

мурманск

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безопасность, украина, мурманск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)