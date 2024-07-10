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ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости, 10.07.2024
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10:30 10.07.2024
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ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости, 10.07.2024
ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ показала на видео, как в рамках оперативной игры против военной разведки Украины имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:30
2024-07-10T10:30
безопасность
украина
мурманск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ показала на видео, как в рамках оперативной игры против военной разведки Украины имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов". Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. На кадрах показано, как была проведена инсценировка теракта под видом противопожарных учений. Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.
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безопасность, украина, мурманск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Украина, Мурманск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала, как имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ показала, как имитировали украинский теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ пресекла теракт на крейсере "Адмирал Кузнецов"
ФСБ РФ пресекла теракт на крейсере Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ РФ пресекла теракт на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ показала на видео, как в рамках оперативной игры против военной разведки Украины имитировали теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
На кадрах показано, как была проведена инсценировка теракта под видом противопожарных учений.
Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.
Сотрудник ФСБ РФ во время операции по задержанию гражданина России, который был причастен к убийству офицера Минобороны РФ в октябре 2023 года и передаче координат мест дислокации ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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БезопасностьУкраинаМурманскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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