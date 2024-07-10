https://ria.ru/20240710/fsb-1958681528.html

ФСБ показала видео рассказа военного с "Адмирала Кузнецова" о вербовке

ФСБ показала видео рассказа военного с "Адмирала Кузнецова" о вербовке - РИА Новости, 10.07.2024

ФСБ показала видео рассказа военного с "Адмирала Кузнецова" о вербовке

ФСБ РФ показала видео с рассказом российского военного, которого Украина пыталась склонить к совершению теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов". РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:15

2024-07-10T10:15

2024-07-10T12:51

безопасность

технологии

россия

украина

мурманск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с рассказом российского военного, которого Украина пыталась склонить к совершению теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов". Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. "В марте 2024 года на меня посредством иностранного интернет мессенджера по видеосвязи вышел некий Олег, и он сообщил, что является сотрудником ЦИПСО, и его деятельность курируется непосредственно руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ходе телефонных разговоров с использованием приемов психологического воздействия Олег пытался завербовать меня для совершения теракта на военном корабле", - рассказал задержанный. Также на видео показана подарочная упаковка, в которой были спрятаны бомбы для терактов против глав подразделений Минобороны России.

https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html

россия

украина

мурманск

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Российский военный о попытке теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов" ФСБ показала видео с рассказом российского военного, с помощью которого военная разведка Украины хотела совершить теракт на крейсере "Адмирал Кузнецов". 2024-07-10T10:15 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, россия, украина, мурманск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)