https://ria.ru/20240710/fsb-1958676350.html

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на авианосце в Мурманске

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на авианосце в Мурманске - РИА Новости, 10.07.2024

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на авианосце в Мурманске

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:48

2024-07-10T09:48

2024-07-10T10:52

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", - говорится в сообщении.Отмечается, что в марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце, посредством интернет-мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". В ходе телефонных разговоров он использовал приемы психологического воздействия: обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и угрожал привлечь к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины по сфабрикованным основаниям, тем самым склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима."Для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через транспортно-логистическую компанию военнослужащему были направлены недостающие компоненты. Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства. При этом "Олег" утверждал, что вся "операция" курируется лично главой главного управления разведки Минобороны Украины… Кириллом Будановым", - отмечается в релизе.После получения видеозаписи с инсценировкой террористического акта на "Адмирале Кузнецове" под видом плановых учений по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге куратор отключил средства связи и удалил использовавшиеся в мессенджерах аккаунты, сообщает ФСБ.Следственным отделением УФСБ России по Северному флоту в отношении "Олега" и иных неустановленных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера") УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

https://ria.ru/20240411/fsb-1939463301.html

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