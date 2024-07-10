ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на авианосце в Мурманске
ФСБ предотвратила попытку Киева совершить теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкТяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на причале в Кольском заливе в Мурманской области
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на причале в Кольском заливе в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце, посредством интернет-мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". В ходе телефонных разговоров он использовал приемы психологического воздействия: обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и угрожал привлечь к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины по сфабрикованным основаниям, тем самым склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.
После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима.
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"Для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через транспортно-логистическую компанию военнослужащему были направлены недостающие компоненты. Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства. При этом "Олег" утверждал, что вся "операция" курируется лично главой главного управления разведки Минобороны Украины… Кириллом Будановым", - отмечается в релизе.
После получения видеозаписи с инсценировкой террористического акта на "Адмирале Кузнецове" под видом плановых учений по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге куратор отключил средства связи и удалил использовавшиеся в мессенджерах аккаунты, сообщает ФСБ.
Следственным отделением УФСБ России по Северному флоту в отношении "Олега" и иных неустановленных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера") УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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