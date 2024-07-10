https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html

ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве

ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве - РИА Новости, 10.07.2024

ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:47

2024-07-10T09:47

2024-07-10T11:05

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов <…> в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в городе Москве", — говорится в релизе.В спецслужбе пояснили, что задержали 30-летнего россиянина, завербованного украинской военной разведкой. Он через курьерские службы организовал доставку трех мощных бомб, замаскированных под подарки, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны. Взорвать бомбы предполагалось после отчетов курьеров о доставке посылок.Задержанный признался, что его завербовали в мае. По его словам, он согласился за деньги исполнить поручения кураторов. Против фигуранта возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20240708/fsb-1958191210.html

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Кадры задержания мужчины, готовившего теракты против военнослужащих Минобороны ФСБ показала видео с задержанным мужчиной, готовившим теракты против высокопоставленных военнослужащих Минобороны. На кадрах видно и подарочную упаковку, в которой была взрывчатка. 2024-07-10T09:47 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)