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ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве - РИА Новости, 10.07.2024
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09:47 10.07.2024 (обновлено: 11:05 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html
ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве
ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве - РИА Новости, 10.07.2024
ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:47
2024-07-10T11:05
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов &lt;…&gt; в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в городе Москве", — говорится в релизе.В спецслужбе пояснили, что задержали 30-летнего россиянина, завербованного украинской военной разведкой. Он через курьерские службы организовал доставку трех мощных бомб, замаскированных под подарки, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны. Взорвать бомбы предполагалось после отчетов курьеров о доставке посылок.Задержанный признался, что его завербовали в мае. По его словам, он согласился за деньги исполнить поручения кураторов. Против фигуранта возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240708/fsb-1958191210.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры задержания мужчины, готовившего теракты против военнослужащих Минобороны
ФСБ показала видео с задержанным мужчиной, готовившим теракты против высокопоставленных военнослужащих Минобороны. На кадрах видно и подарочную упаковку, в которой была взрывчатка.
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РИА Новости
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве

ФСБ предотвратила попытку подорвать трех высокопоставленных военных в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов <…> в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в городе Москве", — говорится в релизе.
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ
8 июля, 12:15
В спецслужбе пояснили, что задержали 30-летнего россиянина, завербованного украинской военной разведкой. Он через курьерские службы организовал доставку трех мощных бомб, замаскированных под подарки, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны. Взорвать бомбы предполагалось после отчетов курьеров о доставке посылок.
Задержанный признался, что его завербовали в мае. По его словам, он согласился за деньги исполнить поручения кураторов.
Против фигуранта возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование продолжается.
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на причале в Кольском заливе в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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